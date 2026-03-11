미국 소프트웨어 기업 오라클이 시장 전망을 웃도는 실적을 발표하고 2027회계연도 매출 전망치를 상향하며 주가가 급등했다.

10일(현지시간) 오라클은 회계연도 3분기(지난해 12월~올해 2월) 매출액이 전년 동기 대비 22% 상승한 171억9000만달러(약 25조3467억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 전망치 169억1000만달러를 웃돈다.

전체 매출의 절반 이상을 차지하는 클라우드 부문 매출은 전년 동기 대비 44% 상승한 89억달러를 기록해 스트리트어카운트가 조사한 애널리스트 예상치(88억5000만달러)를 웃돌았다.

조정 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 21% 오른 1.79달러로 시장 예상치인 1.7달러를 넘었다.

오라클은 분기 말 기준 수주잔량(RPO)이 5530억달러로 1년 전보다 325% 증가했으며, 이 같은 증가분의 대다수는 대규모 인공지능(AI) 계약 관련이라고 설명했다. 회사 측은 "이들 계약을 위해 추가 자금을 조달할 필요는 없을 것"이라며 "필요한 장비 대부분은 고객 선급금으로 조달됐거나, 고객이 직접 그래픽처리장치(GPU)를 구매해 오라클에 제공하기 때문"이라고 밝혔다.

다만 AI 인프라 등에 대한 막대한 투자 여파로 오라클의 최근 12개월 잉여현금흐름은 247억달러의 순 유출을 기록했다.

오라클은 4분기 매출액이 19∼21% 성장하고 주당 순이익도 15~17% 증가해 1.96~2달러에 이를 것이라고 전망했다.

2027회계연도 총매출 전망치는 900억달러로 상향 조정했다. LSEG가 조사한 애널리스트 예상치 866억달러를 웃돈다.

오라클은 최근 오픈AI와 함께 텍사스 애빌린에 구축 중인 '스타게이트' 데이터센터의 확장을 백지화한 것으로 전해졌다. 최근 블룸버그 통신은 오라클이 비용 절감을 위해 수천명 규모의 감원을 계획하고 있다고 보도했다.

오라클 주가는 지난해 9월 최고치에서 전날까지 50% 이상 하락했으나, 이날 실적발표 이후 시간 외 거래에서 9% 이상 급등해 미 동부 시간 오후 5시 45분께 163달러 선에서 움직이고 있다.

