트럼프 “계획보다 앞서 승리 중”

지정학적 리스크 완화 조짐 증시 환호

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁의 조기 종료 가능성을 언급하면서 국제 유가가 급락하고 유럽 증시가 일제히 반등했다. 전날 배럴당 120달러에 육박하며 글로벌 경제를 위협했던 유가는 트럼프 대통령의 발언과 주요 7개국(G7)의 비축유 방출 시사 효과가 겹치며 급격한 안정세를 되찾았다.

10일(현지시간) 유럽 증시는 개장 직후부터 강세를 보였다. 오전 9시 20분 기준 유럽 대형주 지수인 유로스톡스50은 전장보다 2.37% 급등한 5819.86포인트를 기록했다. 독일 DAX(2.14%), 이탈리아 Italy 40(2.23%), 스페인 IBEX 35(2.28%) 등 주요국 지수가 2% 넘게 올랐으며 프랑스, 영국, 스위스 증시도 1%대 이상의 상승 폭을 나타냈다.

시장 반등의 방점은 트럼프 대통령의 기자회견이 찍었다. 트럼프 대통령은 전날 플로리다주 도랄 리조트에서 "우리는 매우 결정적으로 승리하고 있고 계획보다 훨씬 앞서 있다"며 이란 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 공언했다. 이 발언은 전쟁 장기화에 따른 에너지 공급망 붕괴 우려를 불식시키며 투자 심리를 급격히 회복시킨 것으로 풀이된다.

트럼프의 발언에 앞서 G7이 유가 안정을 위해 전략 비축유를 방출할 수 있다고 발표한 것은 유가 하락의 기폭제가 됐다. 전날 120달러 선에 다가섰던 국제 유가는 이날 90달러 전후에서 거래되며 하향 안정화됐다.

에너지 가격 폭등에 시달리던 유럽 가스 시장도 진정 국면에 진입했다. 전날 유가 급등세에 30%가량 폭등했던 유럽 가스 기준 가격(네덜란드 TTF 선물)은 이날 오전 메가와트시(㎿h)당 47.99유로로 15% 하락하며 전날의 상승분을 상당 부분 반납했다.

