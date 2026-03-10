10일 대구와 서울 등 예비후보 면접

대구시장만 9명…서울시장은 3명뿐

이정현 공관위장 "추가 접수 문 활짝"

국민의힘이 6·3 지방선거 공천 심사 첫날인 10일 보수 텃밭으로 꼽히는 대구 지역의 예비 후보 면접을 진행했다. 향후 오디션 방식으로 대구시장 후보를 정할 수도 있을 것이란 전망이 나오는 가운데 9명의 예비 후보자들이 이날 면접에 참여했다.

6·3 지방선거에서 대구시장에 도전하는 국민의힘 예비 후보들이 10일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국민의힘 공천관리위원회는 이날 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 대구와 서울, 대전, 세종, 경기 광역단체장과 경기 지역의 기초단체장 공천을 신청한 이들을 상대로 면접을 했다.

첫 순서는 대구였다. 공관위는 이날 오전 10시부터 1시간 넘게 대구시장 공천 후보자 면접을 했다. 예비 후보자만 9명이 몰린 만큼 1조(김한구·유영하·윤재옥)와 2조(이재만·이진숙·주호영), 3조(추경호·최은석·홍석준)로 나눠 예비 후보자별 자기소개와 정책 발표, 질의응답 등을 진행했다.

주호영 국회부의장은 면접을 마친 뒤 "경력이 많다는 것은 곧 경륜"이라며 다선 의원으로서의 경쟁력을 강조했다고 말했다. 윤재옥 의원은 "내일쯤 공약을 발표할 것"이라며 "제 공약을 어떻게 실천할 것인지, 대구 현안들을 어떻게 얘기할지 등을 소상히 설명했다"고 했다.

추경호 의원은 "당선된다면 단기적으로 대구 경제의 시급한 현안을 해결하기 위해 바로 추가경정예산(추경) 편성에 돌입하겠다는 구상을 말했다"고 설명했다. 최은석 의원은 당선되면 "(대구 내) 산업과 기업을 혁신시켜 기업이 좋은 일자리를 만들 수 있도록 할 것"이란 발언을 했다고 전했다.

이날 예비 후보들은 면접장 밖에서 서로를 견제하는 발언을 하는 등 신경전을 벌였다. 당선 가능성이 높고 경쟁이 치열한 지역인 만큼 날을 세우는 모습을 보인 것이다.

당 내부에선 향후 오디션 방식으로 대구시장 후보를 정할 수도 있다는 전망이 나온다. 앞서 공관위는 현역이 국민의힘 소속인 광역단체장 지역 일부를 선발해 오디션 경선을 하겠다고 밝힌 바 있다. 예비 후보끼리 경선을 진행해 한 명을 추린 뒤 현역과 일대일로 경쟁하도록 해 최종 후보를 뽑는 식이다.

이날 공관위는 대전 지역을 마친 뒤 서울과 대전, 세종, 경기 광역단체장 공천 후보자 면접을 이어갔다. 서울시장의 경우 현직인 오세훈 서울시장의 불참 속에 윤희숙 전 국민의힘 의원과 이상규 국민의힘 전 성북을 당협위원장, 이승현 한국무역협회 부회장 등 세 명의 면접이 이뤄졌다.

경기 지역에서는 양향자 국민의힘 최고위원과 함진규 전 국민의힘 의원 등 두 명이 공천 후보자 면접에 임했다. 대전과 세종 지역의 경우 현직 지자체장인 이장우 대전시장과 최민호 세종시장이 각각 홀로 면접을 치렀다.

정치권의 귀추는 오 시장의 공천 참여 여부에 쏠린 상태다. 공관위는 "추가 접수의 문은 활짝 열려 있다"는 입장이다. 이정현 공관위원장은 "당헌과 공관위 규정에 추가 접수가 가능하게 돼 있다"며 "필요에 따라 더 좋은 후보가 있다면 여러 방법을 통해 모실 수도 있을 것"이라고 했다.

AD

한편 공관위는 만 45세 미만 청년을 상대로 진행하는 '국민의힘 광역의원 비례 청년 공천 대국민 오디션' 신청을 12일부터 15일까지 받겠다고 이날 공지했다. 이번 오디션은 예선과 기초자격평가(PPAT), 본선 등을 거치며 28일에는 결선이 진행될 예정이다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>