금감원 "중동 불안에 석화·항공 수익성 악화 우려"…취약업종 대출 만기연장 검토

유가·환율 변동성 확대…석화·항공 등 경영 리스크 우려

"기업 유동성 위험 커질 수 있어…주채권은행 통해 모니터링"

금융감독원이 중동 불안에 따른 유가와 환율 변동성 확대가 석유화학·항공·해운 등 국내 산업과 실물경제에 미칠 영향을 점검하고, 취약업종 기업 대출 만기 연장을 포함한 선제 대응방안을 논의했다.

금감원은 10일 곽범준 은행담당 부원장보 주재로 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 등 국내 신용평가 3사의 산업별 전문 애널리스트와 간담회를 열고 중동 정세가 국내 산업 등에 미칠 영향에 대한 의견을 청취했다.

참석자들은 최근 중동 상황 위기 고조가 글로벌 원유와 천연가스 공급망에 충격을 주고 있으며, 상황이 장기화될 경우 국내 주요 산업의 경영환경 전반에 중대한 리스크 요인으로 작용할 수 있다고 진단했다.

특히 한국은 수입 원유의 약 70%를 중동에 의존하고 있으며, 이 가운데 90% 이상이 호르무즈 해협을 통과해 들어오는 만큼 해협 봉쇄 가능성이 원자재 조달 안정성을 약화시키는 요인이 될 수 있다고 봤다. 또한 중동 정세 불안으로 글로벌 금융시장에서 안전자산 선호 심리가 강화되고, 인플레이션 우려가 확대되면서 원·달러 환율 상승 압력이 지속될 가능성도 제기됐다.

산업별로는 석화 업종이 큰 영향을 받을 수 있다는 전망이 나왔다. 업황 부진이 장기화되는 상황에서 원재료 가격 급등분을 판매 가격에 충분히 반영하기 어려워 수익성 악화가 예상된다는 것이다.

항공업계 역시 유류비 상승에 따른 수익성 저하와 함께 영업비용 상당 부분을 달러로 지출하는 구조적 특성 때문에 달러 강세가 재무 부담을 가중시킬 수 있다는 의견이 제시됐다.

금감원은 중동 정세가 장기화될 경우 기업들의 실적 악화와 신용등급 하락, 조달금리 상승 등으로 유동성 위험이 확대될 수 있다고 보고 있다. 이에 취약업종 주요 기업들의 상황을 주채권은행을 통해 긴밀히 모니터링하고, 필요할 경우 만기 연장 독려 등 선제적인 대응 방안을 검토할 방침이다.

금감원 관계자는 "앞으로도 중동 정세와 글로벌 금융시장 변화를 면밀히 점검할 것"이라며 "국내 기업과 금융시장에 영향을 미칠 수 있는 리스크 요인에 대해 시장과 지속적으로 소통하며 대응하겠다"고 밝혔다.

