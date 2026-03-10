국민의힘 말로만 해서는 변화 없어

한동훈 징계 취소,윤어게인 당직자 퇴출해야

개혁파들 한자리에 모여 판 바꿔야

박원석 전 정의당 의원, 이태규 전 국민의힘 의원(3월 9일)

소종섭 : 소종섭의 시사쇼입니다. 박원석 전 정의당 의원, 이태규 전 국민의힘 의원 모시고 여러 가지 핫이슈에 대해서 생생토크 나누는 시간입니다. 두 분 어서 오십시오.

박원석 이태규 : 안녕하십니까?

소종섭 : 오세훈 서울시장이 국민의힘에 공천 신청을 하지 않았어요. 이유가 뭘까요? 어떻게 분석하십니까.

이태규 : 복합적이라고 봅니다. 하나는 오 시장이 그동안 장동혁 대표하고 노선 변경을 가지고 대립각을 계속해서 세워 왔지 않습니까? 그러니까 이제 이 부분에 대해서 선거가 임박해서 본인의 어떤 결단, 결행력을 보여주는 배수진을 친 것 아닌가. 그래서 강력한 리더 이런 부분들을 대중이나 당원에 부각하기 위한 이런 부분이 하나가 있다고 봐요. 두 번째는 역으로 생각하면 당의 노선 변경이 하나도 이루어지지 않았는데 본인이 그냥 흡수돼서 종속돼 가면 자기한테 남는 게 아무것도 없잖아요. 설사 당의 공천을 받아서 서울시장에 나갔다고 하더라도 본인 경쟁력을 깎아 먹는 그런 결과를 가져올 거라고 저는 생각이 들고요. 지금 여기서 명분 있게, 강하게 본인의 이야기를 해서 관철해가면 본인이 정말 최선을 다해서 싸우는 거고 그것이 안 된다면 오히려 여기서 빠질 수 있는 그런 명분도 생각한 것 아닌가.

오세훈, 불출마 가능성 열려 있어

박원석 : 이미지가 좀 약했던 게 사실이고요. 우유부단하다 이런 면도 오히려 있었던 것 같아요. 그리고 지난 대선 경선 때 돌연 불출마를 선언했는데 지금도 그때 왜 불출마했는지를 모르겠다는 평가가 당 안팎에서 나오거든요. 이번에는 오세훈 시장이 조금 다른 모습을 보이려고 하는 의도도 있는 것 같은데 저는 정치적 배수진인 건 맞는데 상당 부분 현실론이 작용하는 것 같아요. 작년 가을까지는 해볼 만한 선거였습니다.

오 시장이 워낙에 인물 경쟁력이 다른 여당 후보들보다 앞서고 인지도가 압도적이기 때문에 윤석열 내란으로 어려운 상황에서도 오세훈 정도는 해볼 만하다는 평가가 있었는데 연말 연초 되면서 이게 급격하게 기울었어요. 두 가지 이유 때문인데 하나는 정원오 띄우기가 성공한 측면이 있죠. 현실론이에요. 장동혁 지도부가 지금과 같은 그런 기조를 계속 유지한다고 하면 경우에 따라서 저는 불출마를 결단할 수도 있다고 봐요. 해보나 마나 한 선거를 나설 수는 없다는 생각을 한편으로 하는 것 같고 이대로는 안 되고 어차피 재편이 지방선거 이후에 불가피하다면 그 국면에서 새로운 역할을 찾겠다는 이런 배수진일 수도 있다고 봅니다. 진짜 의미 있는 변화가 국민의힘에서 극적으로 일어나고 있다고 한다면 저는 몇 가지 전제 조건이 충족돼야 합니다.

소종섭 : 어떤 겁니까?

박원석 : 일단은 한동훈 전 대표에 대한 징계가 취소돼야 합니다. 누가 봐도 무리한 징계고 결국에는 윤어게인들의 요구 연장선에서 이루어진 징계고 억지스러운 거잖아요. 그리고 두 번째가 고성국 전한길 같은 사람들을 쳐내야죠. 그리고 더 그보다 극적으로는 장동혁 대표 본인 스스로 그만두면 됩니다. 3가지 중의 하나도 장동혁 대표는 못 한다고 봐요. 심지어 고성국 전한길을 쳐내는 것도 못 할 겁니다. 왜냐하면 그 사람들에 의해서 당 대표가 됐고 여전히 그 지지 기반 위에 본인이 서 있기 때문에 그걸 스스로 허무는 그런 결정을 못 하죠.

국민의힘 내부가 이런 상황에서 말 몇 마디 바꾼다고 오 시장이 그러면 당에 그런 요청을 받아들여서 생각을 달리해서 공천 신청할 것인가. 그러기 어렵죠. 그러면 꼴이 우스워져요. 그때부터 그러면 이제 오 시장이 가뜩이나 지금 어려운 선거인데 경쟁력은 더 떨어지고 설사 출마해도 제가 보기에는 정말 망신만 당하는 그런 결과가 나올 거예요. 그래서 일각에서는 무소속 출마하지 않겠냐는 얘기도 나와요.

소종섭 : 무소속 출마할까요?

박원석 : 그러니까 아예 이제 저 당으로는 돌아갈 생각이 없고 보수를 재편해서 아예 당을 쪼개서 새로운 정치 구상을 하겠다면 모르겠어요. 그러면 무소속 출마가 저는 의미 있다고 생각해요. 그런데 설사 안 되더라도 근데 그런 정도 결단을 했다고 보기에는 오세훈 시장이 그런 고민의 깊이를 가진 것 같지 않아요. 현재로서는 어쨌든 당이 변화하기를 기대하고 뭔가라도 본인이 움직일 수 있는 명분을 달라는 것 같은데 지켜봐야 하겠습니다만, 저는 불출마 가능성이 무소속 출마 가능성보다는 높은 것 같아요.

한동훈 징계 취소, 윤어게인 당직자 퇴진 등 가시적 조치 있어야

이태규 : 한동훈 전 대표의 징계 취소로 복당하거나 또 유승민 전 대표를 데려와서 역할을 주고 이준석 개혁신당과의 선거 연대를 한다거나 또 지금 이제 윤어게인으로 대표되는 당직자들이 퇴진하거나 이런 가시적인 걸 보여주면 저는 이제 많은 당을 떠났던 많은 보수 지지층이 당에 관심을 가질 거라고 봐요.

오세훈 시장은 정치 입문 과정이나 또 그다음에 이제 서울시장의 성장 과정이나 이런 걸로 봤을 때 제3자가 봤을 적에는 당의 혜택을 가장 많이 본 사람입니다. 실질적으로 오세훈 시장만큼 당의 혜택을 많이 본 사람은 없습니다. 그런 입장이라면 이것이 정치 윤리적으로는 본인이 출마 여부와 관계없이 당에 남아서 당의 개혁과 변화를 위해서 본인이 노력하는 것이 정치도의에 맞겠다는 이런 이제 기본적인 이제 생각이 좀 들고요. 이제 두 번째는 본인이 나가서 독자적으로 세력을 구축할 만큼의 대중적 지지 기반이 오세훈 시장한테 없다고 보인다. 그건 한동훈 전 대표도 저는 마찬가지라고 보고든요.

그렇기 때문에 실질적으로 보수층에서 주목을 받는 사람이 더 잘 되기 위해서는 이렇게 우리가 몇몇 지금 중견 정치인들이 있지 않습니까?

이분들의 연합 전선이 굉장히 중요하다고 보는데 지금 다 각자 따로 놀고 있잖아요. 각자 뭉쳐서 새로운 어떤 보수의 어떤 비전이나 이런 걸 가지고 이야기했을 적에 그걸 통해서 제가 할 때는 장동혁 대표도 견인해 낼 수 있고 뭐 이렇게 해야 하는데 당내 몇 의원들이 모여서 대표하고 면담이라도 바꿔 달라 이렇게 해서 해결될 문제는 아닙니다.

판의 큰 흐름을 좀 바꿔야 하는데 그 흐름에 있어서는 저는 이제 한동훈 대표라든지 또 뭐 제가 볼 적에는 유승민 대표라든지 이준석 대표 이런 분들의 연합이 굉장히 중요한데 그런 부분들을 왜 안 하고 있는지 누구도 시도하고 있지 않아요. 저는 이제 그 부분이 너무 안타깝다.지금 윤 어게인이 문제가 아니고요. 윤 어게인 너머가 뭐냐가 사실 더 중요하거든요. 절윤 이후에 뭐냐, 보수의 비전과 정체성은 뭐냐, 이 부분에 대한 고민이 지금 어느 어디서도 이루어지지 않고 있어요. 속을 터놓고 보수를 걱정하고 국가의 장래를 걱정하는 사람들이라면 왜 한 테이블에 모일 수 없느냐. 이것이 이제 바깥에서 지켜보는 사람 입장에서는 굉장히 안타까운 거죠.

이준석 "국민이 국힘을 버릴 차례"

소종섭 : 개혁신당 이준석 대표가 "국민이 국힘을 버릴 차례다. 국민의 힘은 보수 재건의 파트너가 될 수 없다" 그러면서 이제 개혁 신당이 어쨌든 보수의 새로운 어떤 둥지가 되겠다. 이런 식의 메시지를 얘기했는데 이준석 대표의 말은 어떻게 평가합니까?

이태규: 일단 이준석 대표 입장에서는 국민의힘하고 얽혀서 본인의 정치적 얻을 게 없다고 보는 거죠. 그래서 저는 이제 본인이 어떤 중도층까지 포함한 어떤 개혁 보수 이런 부분에 대한 아마 본인이 헤게모니의 영역을 좀 쥐려고 하는 그런 노력을 계속해서 하고 오히려 저는 이제 이준석 대표 같은 경우는 이제 지방선거에서 국민의힘이 굉장히 어려운, 이렇게 불행한 선거 결과를 받을 가능성이 높죠.

그런데 그 이후에 당이 굉장히 어떤 혼란스러운 상황으로 깨끗하게 누가 사퇴하고 다시 선거를 치르고 이런 구조가 아니라 물러나네, 안 물러나네, 이전투구를 계속하는 과정 속에서 이준석 대표는 보수와 중도까지 공간에서 자기의 어떤 역할이 있을 수 있겠다 이런 부분이 있고, 어쨌든 국민의힘이 과거에 정말 이준석 대표를 당 대표로 뽑은 그런 어떤 혁신적인 어떤 상황이 있었거든요.

박원석 : 개혁신당이 그 기회를 차고 들어가서 정치적 몸집을 불릴 만큼의 준비된 그런 기초 체력이 있느냐 그거는 이제 문제일 것 같아요.

지금 보면 지방선거 준비가 어느 정도인지는 모르겠으나 단체장들을 상당수 낼 만한 정도는 아닌 것 같아요. 보니까 결국 3~4인 선거구에서 이게 중복으로 당선되는 교차 당선되는 그런 정도를 보면서 시·구 의원 출마자들은 어느 정도 있는 것 같습니다. 근데 그런 정도 당력으로는 지금 이 공간을 차고 들어가기가 어렵거든요.

개혁신당이 이제 한계가 있는 거죠. 그러나 재편 국면에서 이준석 대표의 역할은 있을 거예요. 그리고 지지 기반이 좀 다릅니다. 개혁신당이 서 있는 지지 기반은 특히 2030 남성들 중심으로 기존 보수층이 갖고 있지 못한 그런 지지 기반을 갖고 있기 때문에 보수의 확장성이라는 측면에서 의미 있는 그런 역할이 개혁신당에 있는데 이제 문제는 국민의힘이 윤어게인 세력에 포획된 한 그것과 손을 잡고 뭘 하기가 어렵죠.

오세훈 유승민 한동훈 등 공동 깃발 들어 판 바꿔야

이태규 : 저는 개혁 성향의 정치인들이 공동의 깃발을 지금은 들어야 한다. 테이블을 만들고 공동의 깃발을 만들어서 판을 바꾼 다음에 그 바뀐 판에서 본인들이 자유롭게 경쟁하면 되는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 판도 못 만들고 난 상태에서 뭘 해보자고 하니까 안 되는 거고 그래서 지금 이 17%라는 이런 정당의 지지율이라는 것이 결국은 이제 중도 합리적인 온건 보수나 이런 사람들은 다 이탈했다고 보는 거거든요.

연합 전선을 펴야 하고 공동의 깃발을 들고 그 공동의 깃발 속에 새로운 보수의 비전과 어떤 전망을 좀 담아낼 수 있는 그런 노력을 좀 했으면 좋겠다는 이런 생각이 들거든요. 지금도 사실 반윤 외에 새로운 게 없어요. 새로운 보수에 대한 전망을 내용적으로 정책적으로 제시해야 하거든요. 먼저 손을 내미는 사람이 저는 진짜 리더라고 봅니다.

소종섭 : 오늘 이태규 전 국민의힘 의원, 박원석 전 정의당 의원과 함께 여러 가지 이슈 생생토크 했습니다. 두 분 고맙습니다.

박원석 이태규 : 감사합니다

