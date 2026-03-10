李, 10일 '상생 기업인 간담회'

하청업체 성과급 약속한 한화오션

"이중구조 개선을 위한 모범 사례"

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 10일 "대·중소기업 간 상생 협력은 시혜가 아닌 투자"라며 기업이 상생할 수 있는 생태계가 조성돼야 한다고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에 참석해 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "상생 협력 생태계를 조성하는 것은 실력 있는 파트너를 직접 키워내고 팀워크를 형성하는 매우 효율적인 투자라는 생각이 든다"며 "더 멀리, 오래, 높이 날기 위한 영리한 생존전략"이라고 평가했다.

간담회에 참석한 한화오션을 향해서는 "대·중소기업 임금의 이중구조 개선을 위한 모범 사례"라고 칭찬했다. 이 대통령은 "연간 890억원이 들어간다는데 하청업체 노동자들도 원소속 근로자들과 동일하게 성과급을 지급했다고 한다"며 "감사드린다"고 전했다.

또 이 대통령은 "우리가 지속 성장을 계속하기 위해선 경제 체제 산업 전반의 풍토에 전환이 있어야 한다"면서 "그중 가장 중요한 게 상생의 생태계 조성"이라고 설명했다. 그러면서 "호랑이도 풀밭이 있어야 생존한다는 게 자연의 이치다. 건강한 토끼와 너른 풀밭이 있는 생태계가 뒷받침돼야 지속적인 성장과 발전이 가능하다"고 부연했다.

이어 이 대통령은 산업화 시대의 낙수효과가 더 이상 작동하지 않는다고 지적했다. 그는 "과거 유행했던 수직계열화, 비용 절감 전략은 고부가가치 첨단 산업이 주축이 되는 현대 경제에 어울리지 않는다"며 "공정한 순환 생태계를 만들어야 창의와 혁신이 작동하는 지속 성장 발전이 가능한 사회로 전환이 가능하겠다"고 분석했다.

AD

아울러 이 대통령은 "오히려 타인을 배려하고 함께 손잡고 살아가는 게 어쩌면 더 멀리 가는, 높이 나는 현실적 방법일 수 있겠다"며 "상생 협력은 우리 모두가 함께 사는 세상을 만들어가는 핵심 동력이 될 것으로 믿는다"고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>