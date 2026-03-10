광주대학교가 중국 광동성 광저우시에 위치한 첨단의약과 식품기술학교를 방문해 양 기관 간 글로벌 교육 협력 방안을 논의했다. 광주대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

광주대학교는 중국 광동성 광저우시에 위치한 첨단의약과 식품기술학교를 방문해 양 기관 간 글로벌 교육 협력 방안을 논의했다고 10일 밝혔다.

전날 열린 간담회에 광주대는 김동진 총장, 김지혁 학생지원처장, 최지수 국제협력부처장, 김소현 뷰티미용학과장, 첨단의약과 식품기술학교에서는 교본신 교장, 매문정 부교장, 하영 교무처장이 각각 참석했다. 간담회에선 첨단의약과 식품기술학교 내 '뷰티미용 국제반' 운영을 비롯해 학생 교류 프로그램 추진 등 향후 교육 교류 확대 방안을 모색했다.

이후에는 첨단의약과 식품기술학교 200여 명의 학생들을 대상으로 특강이 이어졌다. 김동진 총장은 '기업가정신'을 주제로 급변하는 글로벌 환경 속 청년들이 가져야 할 도전정신과 창의적 사고의 중요성을 강조했다. 또 김소현 뷰티미용학과장은 'K-뷰티 산업의 성장과 글로벌 트렌드'를 주제로 한국 뷰티 산업의 발전 과정과 세계 시장에서 경쟁력을 소개하며 관련 분야에 대한 진로 가능성을 설명했다.

특강 참여 학생들은 한국 문화와 K-뷰티 산업에 큰 관심을 나타냈다. 특히 한국에서 진행될 예정인 뷰티 관련 캠프 프로그램 참여 의사를 밝히는 등 적극적인 반응을 보였다.

