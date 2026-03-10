튤립, 수선화 등 100여종 선보여

10일 에버랜드 인근 식물 하우스에서 직원들이 축제 현장을 화사하게 수놓을 튤립들의 상태를 살펴보며 봄맞이 준비에 한창이다. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

리조트부문 에버랜드는 오는 20일부터 다음 달 말까지 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종 120만 송이 봄꽃을 경험할 수 있는 튤립축제를 개최한다고 10일 밝혔다.

올해 튤립축제에서는 대형 발광다이오드(LED) 스크린 속 정원과 실제 화단이 이어져 보이는 인피니티 튤립가든부터 네덜란드풍의 대형 튤립필드 등 정원 연출을 한층 강화해 싱그러운 봄꽃을 다양하게 경험할 수 있다.

에버랜드 관계자는 "튤립축제 개막을 앞두고 고객들에게 가장 아름다운 봄 풍경을 보여드리기 위해 세심하게 준비중"이라며 "특히 올 봄에는 새로워진 사파리월드와 압도적 스케일의 신규 공연 등도 론칭해 화사한 봄꽃과 함께 다채로운 콘텐츠를 경험할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



