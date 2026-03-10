120만송이 튤립 활짝…에버랜드, 튤립축제 20일 개막
불러오는 중...닫기
튤립, 수선화 등 100여종 선보여
10일 에버랜드 인근 식물 하우스에서 직원들이 축제 현장을 화사하게 수놓을 튤립들의 상태를 살펴보며 봄맞이 준비에 한창이다. 삼성물산
삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 272,500 전일대비 2,000 등락률 +0.74% 거래량 407,955 전일가 270,500 2026.03.10 14:28 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 [오늘의신상]구호, 톰 딕슨과 협업…'폴드백' 리미티드 컬렉션 리조트부문 에버랜드는 오는 20일부터 다음 달 말까지 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종 120만 송이 봄꽃을 경험할 수 있는 튤립축제를 개최한다고 10일 밝혔다.
올해 튤립축제에서는 대형 발광다이오드(LED) 스크린 속 정원과 실제 화단이 이어져 보이는 인피니티 튤립가든부터 네덜란드풍의 대형 튤립필드 등 정원 연출을 한층 강화해 싱그러운 봄꽃을 다양하게 경험할 수 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스이란 "원유, 단 1리터도 안 내보내"…트럼프 "20배...
에버랜드 관계자는 "튤립축제 개막을 앞두고 고객들에게 가장 아름다운 봄 풍경을 보여드리기 위해 세심하게 준비중"이라며 "특히 올 봄에는 새로워진 사파리월드와 압도적 스케일의 신규 공연 등도 론칭해 화사한 봄꽃과 함께 다채로운 콘텐츠를 경험할 수 있을 것"이라고 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>