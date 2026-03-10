장동혁, 국힘 당내 갈등에는 말 아껴

장동혁 국민의힘 대표는 10일 한국노동조합총연맹(한국노총) 창립 80주년 기념식에 참석해 "한국노총을 비롯해 노동자와 함께 올바른 노동개혁 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이날 서울 여의도 한국노총회관에서 열린 기념식에 참석한 장 대표는 "올해 초 국민의힘의 새로운 변화를 약속드리며 노동이 존중받는 사회를 첫 번째 비전으로 제시했다"며 "한국노총 출신 인사를 당내로 모셨고, 당내 노동 현안 정책을 담당할 노동국도 신설했다"고 설명했다.

이어 "우리 당이 노동자의 목소리를 더욱 세심하게 챙겨듣고 한국노총과 함께 노동의 새로운 길을 열겠다는 의지를 담은 것"이라며 "동시에 지난 정부에서 노동개혁 추진 과정에서 노동자 의견을 충분히 수렴하지 못했다는 우리 당의 반성을 담았다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 한국노총 80주년을 기념해 열린 행사로 정치권 인사들이 대거 참석했다. 이재명 대통령이 영상 축사를 보냈으며, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김동연 경기도지사, 정원오 전 성동구청장 등이 행사장을 찾았다.

Advertisement

한편 장 대표는 전날 당내 갈등 속에 열린 국민의힘 의원총회와 결의문 채택과 관련한 기자들의 질문에는 말을 아끼는 모습이었다. 행사장 밖에서는 장 대표를 따라온 강성 지지층 유튜버 등이 몰리며 소란이 빚어지기도 했다.

AD

의원총회 결의문을 통해 갈등이 어느 정도 봉합된 것 아니냐는 질문에는 "지방선거 준비를 잘하겠다"고 답하며 구체적인 언급은 피했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>