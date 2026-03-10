8개 평가항목 중 총 99점(100점 만점)을 획득

KB증권, 지속가능경영보고서 '美 LACP 비전 어워즈' 대상
AD
원본보기 아이콘

KB증권은 지난해 발간한 지속가능경영보고서가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP) 주관 '2024/25 비전 어워즈'에서 금융산업 분야 대상(플래티넘)을 수상했다고 10일 밝혔다.


비전 어워즈는 매년 전 세계 정부기관, 기업, 단체가 발간한 연차 보고서와 지속가능경영보고서 등을 평가해 시상하는 경연대회다.

KB증권 보고서는 ▲첫인상 ▲표지 디자인 ▲이해관계자 대상 메시지 ▲내용 구성 ▲재무 정보 ▲창의성 ▲명확성 ▲정보 접근성 등 8개 평가항목 중 총 99점(100점 만점)을 획득했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"해도 해도 너무해" 이번엔 한글까지 건드렸다…中문자박물관의 엉터리 전시 "해도 해도 너무해" 이번엔 한글까지 건드렸다…中...
AD

강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 경영 실천과 더불어 투명하고 충실한 정보 공개를 통해 글로벌 전문가들에게 인정받은 노력의 결과"라고 강조했다.

Advertisement
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement