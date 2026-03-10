KB증권, 지속가능경영보고서 '美 LACP 비전 어워즈' 대상

8개 평가항목 중 총 99점(100점 만점)을 획득

KB증권은 지난해 발간한 지속가능경영보고서가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP) 주관 '2024/25 비전 어워즈'에서 금융산업 분야 대상(플래티넘)을 수상했다고 10일 밝혔다.

비전 어워즈는 매년 전 세계 정부기관, 기업, 단체가 발간한 연차 보고서와 지속가능경영보고서 등을 평가해 시상하는 경연대회다.

KB증권 보고서는 ▲첫인상 ▲표지 디자인 ▲이해관계자 대상 메시지 ▲내용 구성 ▲재무 정보 ▲창의성 ▲명확성 ▲정보 접근성 등 8개 평가항목 중 총 99점(100점 만점)을 획득했다.

강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 경영 실천과 더불어 투명하고 충실한 정보 공개를 통해 글로벌 전문가들에게 인정받은 노력의 결과"라고 강조했다.

