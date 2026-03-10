카카오뱅크, '한달적금' 2년5개월만에 1400만좌 돌파

청년층에서 중장년층까지 고객 확대

카카오뱅크는 '한달적금'이 출시 2년5개월 만에 누적 계좌 개설 수 1400만좌를 돌파했다고 10일 밝혔다.

카카오뱅크가 2023년 10월 출시한 한달적금은 100원부터 3만원까지 매일 소액을 저축할 수 있게 설계된 단기 적금 상품이다.

카카오 캐릭터인 춘식이 캐릭터가 31층 건물을 매일 한 층씩 오르는 시각적 효과로 고객들에게 호응을 얻었다는 게 카카오뱅크의 설명이다.

한달적금은 출시 7개월 만에 500만좌, 1년5개월만에 1000만좌를 달성한 바 있다.

Advertisement

상품 출시 초기 30대 이하 젊은 층 비중이 높았으나 현재는 40대(31%), 50대(32%)로 중장년층까지 고객 저변도가 확대됐다. 성별로는 여성 고객이 72%로 높은 참여율을 보였다.

AD

카카오뱅크는 또 한달적금을 삼성전자, LG전자, 하나증권, 배스킨라빈스, G마켓 등 다양한 기업과 연계한 '파트너적금'으로도 선보여 고객들에게 추가 혜택을 제공하고 있다.

카카오뱅크 관계자는 "쉽고 부담 없는 상품이라는 인식과 함께 재미 요소까지 갖춘 덕분에 빠른 속도로 누적 1400만 좌를 달성할 수 있었다"며 "앞으로도 카카오뱅크만의 차별화된 상품과 서비스를 통해 더 큰 혜택과 편의를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>