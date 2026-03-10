대우건설은 건설근로자공제회와 '현장 근로자 전자카드 정보 연계' 업무협약을 맺었다고 10일 밝혔다. 현장 근로자 전자카드제는 건설근로자가 출퇴근 시 단말기에 카드를 찍으면 근무 내역이 실시간으로 전송되는 제도다.

근태 관리 자동화와 퇴직 공제금의 투명한 관리, 근로자 권익보호 등을 위해 공제회가 도입했다. 대우건설은 자체 전자 출입 시스템으로 근로자 정보를 관리해왔다. 이번 협약으로 공제회의 정보가 실시간으로 연계돼 현장 출입 인원을 보다 체계적으로 관리할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 응급상황에서도 즉각적인 대응이 가능하다.

권혁태 건설근로자공제회 이사장 직무대행(왼쪽)과 신동혁 대우건설 CSO가 9일 협약식 후 기념사진을 찍고 있다. 대우건설 제공

대우건설은 올해 상반기 9개 현장에서 시범운영을 시작하고 향후 단계적으로 적용 사업장을 늘리기로 했다. 공제회는 협력사를 대상으로 제도 정착을 위한 교육을 할 예정이다. 신동혁 대우건설 최고안전관리책임자(CSO)는 "현장 인력 관리의 신뢰도를 높이고 데이터 기반의 스마트 안전관리 체계를 한층 강화할 수 있을 것"이라고 말했다.

