SKAI인텔리전스, GTC 2026 세션 발표 포스터. 스카이인텔리전스 제공 AD 원본보기 아이콘

코스닥 상장사 스카이월드와이드( SKAI SKAI close 증권정보 357880 KOSDAQ 현재가 2,830 전일대비 255 등락률 +9.90% 거래량 3,230,421 전일가 2,575 2026.03.10 09:35 기준 관련기사 SKAI, 한국해양수산연수원과 MOU…AX 중심, 공공 산업 데이터 인프라 혁신 본격화 SKAI인텔리전스, 원니스코리아와 전력적 MOU 체결…피지컬AI 기반 3D 콘텐츠 영역 확장 SKAI인텔리전스, 피지컬 AI 기반 디지털 트윈 광고 제작 영역 자동차로 확대 전 종목 시세 보기 )의 관계사인 합성 데이터·디지털 트윈 솔루션 기업 스카이인텔리전스가 세계 최대 규모의 인공지능(AI) 및 가속 컴퓨팅 콘퍼런스인 엔비디아(NVIDIA) GTC 2026 공식 세션에서 발표자로 나선다.

행사는 엔비디아가 주최하는 글로벌 AI 콘퍼런스로, 오는 16일부터 19일까지(현지시간) 미국 산호세에서 열린다. 매년 190여 개국에서 3만 명 이상이 참여하는 행사로, 빅테크 기업과 글로벌 브랜드, 개발자들이 모여 차세대 AI 기술과 산업 적용 사례를 공유하는 자리다. 이번 행사에서도 AI가 산업 전반의 핵심 인프라로 자리 잡고 있는 흐름이 주요 화두로 다뤄질 전망이다.

스카이인텔리전스의 모건 마오(Morgan Mao) 글로벌 CEO는 행사 첫날인 16일 오후 5시(현지시간) 열리는 리테일 산업 세션에서 '확장 가능한 디지털 트윈, 리테일 성장의 새로운 인프라(Digital Twins at Scale: The New Retail Growth Infrastructure)'를 주제로 발표를 진행한다. 이 자리에는 글로벌 럭셔리 그룹 LVMH의 디지털 디렉터 찰스 김(Charles Kim)도 공동 연사로 참여해 양사의 협업 사례를 함께 소개할 예정이다.

발표에서는 최근 급증하고 있는 글로벌 리테일 콘텐츠 수요와 기존 생성형 AI 기반 콘텐츠 제작 방식의 한계를 분석하고, 이를 해결할 수 있는 차세대 콘텐츠 생산 인프라로서 디지털 트윈 기반 3D 콘텐츠 자동화 파이프라인을 제시할 계획이다.

Advertisement

특히 ▲리테일 산업에서 빠르게 늘어나는 마케팅 콘텐츠 수요 ▲생성형 AI가 안고 있는 저작권·정확도·브랜드 일관성 문제 ▲이를 보완하기 위한 AI 기반 디지털 트윈 제작 인프라 등을 중심으로 설명이 이뤄질 예정이다.

스카이인텔리전스는 실제 제품을 로봇 기반 3D 스캐닝 기술로 디지털 자산화한 뒤 이를 엔비디아 옴니버스 기반 실시간 렌더링 환경에서 활용해 다양한 마케팅 콘텐츠를 자동으로 제작하는 AI 기반 제작 파이프라인도 공개한다.

AD

한편 스카이인텔리전스는 최근 엔비디아 공식 리테일 파트너 페이지에 국내 기업 가운데 유일하게 이름을 올렸으며, GTC 2026 기간 동안 글로벌 산업 기업들과 디지털 트윈 및 합성 데이터 기반 AI 인프라 협력 방안에 대해서도 논의를 진행할 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>