이란 전쟁으로 전 세계 혼란한 가운데

트럼프, 평소처럼 주말에 골프 즐겨

"전시 리더십은 현장에 있어야" 비판

미국·이스라엘의 이란 공습으로 전 세계가 혼란한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 평소처럼 주말에 골프를 즐겨 논란이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 골프를 치던 모습으로 기사 이해를 돕기 위한 사진. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 9일(현지시간) 데일리비스트 등을 인용해 "트럼프 대통령이 지난 일요일 오전 미 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 골프장에서 목격됐다"고 보도했다. 당시 트럼프 대통령이 골프장에서 골프웨어를 입은 채 사람들과 인사를 나누는 모습 등을 담은 동영상이 사회관계망서비스(SNS)에 유포되면서 그가 라운딩을 즐긴 사실이 알려졌다.

트럼프 대통령은 금색으로 'USA(미국)'를 새긴 흰색 야구 모자를 썼다. 이 모자는 대이란 군사작전 중 사망한 미군의 운구 의식이 델라웨어주 도버 공군기지에서 열렸을 때 쓴 모자로, 추모 분위기에 부적절하다는 지적을 받았었다.

트럼프 대통령이 이 같은 모습을 드러낸 데는 의도가 깔려 있을 수도 있다. 전쟁 중에도 평소처럼 골프를 즐기며 여유 있는 모습을 보이는 것 자체가 프로파간다(정치적 선전 행위)라는 해석도 나온다. 다만 전쟁 장기화 우려 속에 유가가 배럴당 100달러를 넘어서고, 이번 전쟁 중 사망한 미군이 7명으로 늘어난 가운데 한가로운 골프 라운딩에 대한 비판이 제기된다.

해당 기사가 올라온 데일리비스트의 댓글 창에는 "전시 리더십은 단지 결정을 내리는 일뿐만 아니라 현장에 있는 것이다", "배런 트럼프(트럼프 대통령의 막내아들)를 징병하라", "(트럼프 대통령에 대한) 미국인들의 인내는 무한대를 넘어선 것이 틀림없다"며 트럼프 대통령을 비판하는 글이 올라온 것으로 전해졌다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

한편 이란 전쟁에 대해 트럼프 정부를 대변하고 있는 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관도 과도한 발언으로 비판의 대상이 되고 있다. 그는 지난 8일 미국 CBS 방송 인터뷰에서 "아무도 우리를 위험에 빠뜨리지 않는다. 우리가 다른 사람들을 위험에 빠뜨린다. 우리는 걱정하지 않는다"면서 "지금 걱정해야 할 사람들은 자신들이 살아남을 거라고 믿는 이란 사람들뿐"이라고 말했다.

그는 지난 4일 브리핑 때도 "전투기들이 (이란) 하늘에서 온종일 죽음과 파괴를 자행할 것"이라며 "애초부터 공정한 싸움을 할 의도도 없었고, 지금도 공정한 싸움이 아니다. 우리는 그들이 쓰러졌을 때 두들겨 패고 있고, 마땅히 그래야만 한다"고 했다.

이에 영국 일간지 가디언은 '피트 헤그세스가 이란 전쟁의 참상을 즐기는 모습에 경악했다'는 제목의 기사에서 그의 모습이 "정치인이라기보다는 만화 속 악당 같다"고 지적했다.

김성욱 기자



