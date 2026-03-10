주요 7개국(G7)이 국제 유가 안정을 위해 전략 비축유 방출 가능성을 논의했으나 당장은 방출하지 않기로 결정했다.

9일(현지시간) G7 재무장관은 화상 회의를 열고 중동 전쟁 이후 유가 급등에 대한 대응책을 논의했다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 호르무즈 해협을 통과하는 유조선이 급감하고, 걸프 지역 산유국들이 생산량을 줄이며 국제 유가는 이날 한때 119달러까지 치솟았다.

장관들은 회의 후 성명을 내고 "에너지 시장 상황과 변화를 계속 면밀히 주시하고 필요에 따라 G7 내부 및 국제 파트너들과 정보 교환 및 조율을 위한 회의를 개최할 것"이라며 "비축유 방출 등을 포함한 필요한 조처를 할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

이날 회의에 대해 의장국인 프랑스의 롤랑 레스퀴르 경제부 장관은 "전략 비축유 사용을 포함한 모든 조처를 할 준비가 돼 있지만 아직 그 단계까지는 이르지 않았다"고 말했다. 그는 또 "미국이나 유럽에서 석유나 가스 공급은 문제가 없다"고 덧붙였다.

라르스 클링바일 독일 재무부 장관은 비축유 방출에 앞서 G7 내 긴밀한 합의가 중요하다며 "지금은 적절한 시기가 아니지만, 독일은 적절한 시기에 협력적인 방식으로 그렇게 할 의향이 있다"고 말했다.

이날 화상 회의에 국제에너지기구(IEA)와 경제협력개발기구(OECD), 국제통화기금(IMF) 관계자도 참석한 것으로 알려졌다.

IEA는 회원국들에 순 석유 수입량 기준 최소 90일분에 해당하는 전략 비축유 보유를 의무화한다. 1973년 석유 파동을 겪은 후 1974년 IEA 설립 시 도입됐다. 현재까지 IEA 회원국들은 모두 다섯 차례 전략 비축유를 공동 방출했다. 가장 최근 두 번의 방출은 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 유가가 급등했을 때였다.

IEA 내부 문건에 따르면 회원국들은 현재 12억배럴 이상의 비상 비축유를 보유하고 있다. 여기에 정부 의무하에 6억배럴의 산업 비축량을 추가 확보한 상태다. 이론적으로는 140일 이상의 수입량에 해당하는 규모다. 일부 미 당국자는 12억배럴 규모의 비축유 중 25~30%에 해당하는 약 3억~4억배럴 방출을 제안한 것으로 전해졌다.

치솟는 유가에 G7 정상회의가 열릴 가능성도 거론되고 있다. AFP 통신에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 키프로스를 방문하면서 "에너지 문제와 관련해 공동 대응 방안을 조율하기 위해 이번 주 중 G7 정상들이 회의하는 방안이 검토 중"이라고 밝혔다.

유럽연합(EU) 차원의 에너지 대책 회의도 열린다. 블룸버그 통신에 따르면 이날 발디스 돔브로우스키스 EU 경제 담당 집행위원은 "몇 가지 가능한 조치를 검토 중이며 이는 오늘 장관들과 논의할 사항"이라며 "옵션 중 하나는 석유 비축량 반출로, 이번 공급이 차질을 빚는 동안 추가 석유 공급을 확보하기 위한 것"이라고 말했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



