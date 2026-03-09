한국 야구 대표팀이 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 호주와의 경기에서 결선 라운드 진출을 위한 5점차 이상, 2실점 이하 요건을 충족시킨 7-2 승리를 거둔 뒤 환호하고 있다. 도쿄= 연합뉴스

AD

원본보기 아이콘