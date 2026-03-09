프랭크 라이언 DLA 파이퍼 회장

"한국의 주요 로펌들은 놀라운 성장과 회복력을 보여줬다. 글로벌 규모로 도약하기 위해서는 핵심 우선순위 영역을 명확히 하고, 해당 분야 최고 인재에게 과감히 투자해야 한다. 특히 국경 간(크로스보더, Cross-border) 거래에서 고객이 확실한 가치를 느낄 수 있는 플랫폼을 구축하는 것이 차별화의 열쇠다. DLA 파이퍼는 미국 시장에서 이 모델의 성공을 목격했다. 런던과 중동, 아시아 일부 지역에서도 이러한 '선택과 집중' 전략을 통해 지속 가능한 글로벌 성장을 이뤄내고 있다."

'2025 Global 100' 순위에서 전 세계 매출 3위를 기록하며 압도적인 성장세를 증명한 글로벌 로펌, DLA 파이퍼(DLA Piper). 법률신문은 프랭크 라이언(Frank W. Ryan) DLA 파이퍼 글로벌 공동 회장에게 아시아 시장 내 한국의 전략적 가치와 지식재산권(IP) 분야에 대한 통찰을 들어봤다. 인터뷰는 서면으로 진행됐다.

- DLA 파이퍼는 아시아 7개 주요 지역(호주, 싱가포르, 중국, 한국, 일본, 태국, 뉴질랜드)에 거점을 두고 있다. 이곳들을 핵심 거점으로 삼은 전략적 배경은 무엇인가

"중국, 일본, 한국은 경제 규모는 물론 글로벌 무역과 국경 간 투자에서 중추적인 역할을 맡고 있어 전략의 핵심 축이다. 홍콩과 싱가포르는 아시아 전역의 자본 흐름을 잇는 금융 허브로서 기능한다. DLA 파이퍼가 진출한 이들 아시아 시장은 기술, 생명과학, 에너지, 산업재 등 주요 산업 전반에서 M&A와 사모펀드, 프로젝트 파이낸싱의 성장을 주도하고 있다. 이는 DLA 파이퍼가 강점을 가진 거래(Transactional) 및 분쟁(Disputes) 해결 역량과도 완벽하게 맞아떨어진다."

- 그중에서도 서울 사무소의 핵심 역할과 주력 분야는 무엇인가

"서울 사무소는 DLA 파이퍼의 아시아 플랫폼 중에서도 전략적 요충지이자, 한국 시장으로 들어오는 관문이다. 한국 주요 대기업들과의 관계를 공고히 하는 한편, 한국의 복잡한 법률 및 상업적 이슈를 해결해야 하는 다국적 고객들에게 '신뢰받는 조언자(Trusted Advisor)'로 자리 잡았다. 특히 최근에는 성장세를 보인 한국 기업의 해외 투자(Outbound) 지원에 주력하고 있다."

- 아시아 사무소 변호사 채용 시 중요하게 보는 자질은 무엇인가. 아시아 내 신규 사무소 개설 계획도 궁금하다

"단순한 법률 지식을 넘어 '문화적 유연성(Cultural fluency)'과 글로벌 협업 능력, 급변하는 비즈니스 환경에 대처하는 역량을 갖춘 인재를 선호한다. 호기심과 적응력을 바탕으로 고객에게 실질적으로 실행 가능한 조언을 건넬 수 있는지가 중요하다. 현재로서는 아시아 지역에 사무소를 추가로 개설할 계획은 없다."

- DLA 파이퍼는 2월 한국에서 IP 세미나를 개최했다. 최근 AI 기본법에 따른 워터마크 의무화 등 관련 규정에 국제적 관심이 쏠리고 있는데, 이에 대한 견해는

"특허 분쟁과 거래의 무대가 점차 전 세계로 확장되는 추세다. 한국 기업들이 경제적 효율성을 높이면서도 전략과 성과의 일관성을 확보하려면, 글로벌 차원에서 사건을 지휘할 수 있는 전문 특허팀과 협력해야 할 것이다.

AI는 전 세계 IP 산업의 판도를 지속적으로 바꾸며 발전시켜 왔다. 한국의 선제적인 AI 규제 도입은 기업들의 시장 진출 및 법률 전략에 지대한 영향을 미칠 것이다. 세계 많은 국가가 한국의 규제 모델을 향후 AI 활용과 관리를 위한 전략적 청사진으로 참고할 것이라 예상한다."

- 2025년 매출 약 6조 원을 달성하며 '글로벌 톱3' 로펌에 등극했다. 비결이 무엇인가

"'유일무이하고 탁월한 글로벌 로펌'을 만들겠다는 비전 아래, 장기적인 전략을 철저하고 규율 있게 이행해 온 결과다. 적절한 시장에 투자하고 최고 수준의 인재를 영입하며, 글로벌 오피스 간 유기적인 협력을 강화해 왔다. 최근에는 M&A, 사모펀드 등 고성장 거래 업무에 집중해 역량이 검증된 스타 변호사들을 꾸준히 유치하고 있다.

실제로 DLA 파이퍼는 전략적 집중 분야를 강화하고자 영향력 있는 인재 영입에 공을 들였다. 미국의 경우, '아메리칸 로이어(American Lawyer)'가 선정한 '올해의 딜메이커'인 M&A 파트너 빅터 사페즈니코프(Viktor Sapezhnikov) 변호사와 실리콘 밸리 유수 벤처캐피털(VC)에 자문해 온 생명과학·VC 전문 파트너 조시 사이든펠드(Josh Seidenfeld) 변호사의 합류가 대표적이다. 한국에서도 프로젝트 파이낸싱 및 M&A 분야 전문가인 브라이언 윤(윤광수) 변호사와 여장혁 변호사를 파트너로 영입해 플랫폼을 강화했는데, 이는 우선순위 시장에서 전문성과 탁월함을 구축하려는 우리의 지속적인 의지를 보여준다."

