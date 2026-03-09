3월 8일 '세계 여성의 날'에 살펴 본 주요 로펌 여성 현황

2000년 2.6%서 빠르게 증가

로펌 핵심 보직 속속 진입

여성 법조인이 1만2000명을 넘어 전체 변호사의 약 3분의 1을 차지하는 가운데, 주요 로펌 11곳 중 6곳의 전체 변호사 중 여성 비율도 30% 이상인 것으로 나타났다. 파트너 변호사 중 여성 비율도 법무법인 지평이 28.66%로 30%에 가까운 수준을 보였고 율촌(25.16%)이 그 뒤를 이었다.

대한변호사협회에 따르면 2026년 3월 4일 기준 전체 변호사 3만8161명 가운데 여성은 1만2577명으로 32.96%를 차지한다. 여성 변호사 비율은 2000년 2.6%, 2010년 11.9%, 2020년 29.8%로 빠르게 증가해 왔다.

최대 37.3%… 파트너는 20% 안팎

세계 여성의 날(3월 8일)을 맞아 주요 로펌의 여성 변호사 활동 현황을 살펴본 결과, 구체적인 수치를 공개한 주요 로펌 11곳의 여성 변호사 비율은 최고 37.27%에서 최저 18.52％까지 분포했다. 법무법인 지평이 가장 높았고, 태평양(35% 이상), YK(35.61%), 세종(32.70%), 대륙아주(32.60%), 율촌(32.18%)이 30％를 넘겼다.

주요 로펌에서 여성 변호사 수가 늘고 있음에도 파트너급 변호사 중 여성 비율은 낮은 수준에 머물렀다. 파트너급 여성 비율은 10%대인 로펌과 20%대인 로펌이 각각 5곳이었다. 태평양은 관련 수치를 공개하지 않았다. 지평(28.66%)과 율촌(25.16%)은 상대적으로 높았다.

그룹장·센터장으로 활약

여성 법조인들은 그룹장·센터장 등 주요 보직을 맡으며 존재감을 키우고 있다.

김·장 법률사무소에는 한국 여성 변호사 최초로 싱가포르국제중재센터(SIAC) 중재법원의 상임위원으로 선임된 김세연(23기) 변호사가 국제중재 분야에서 활약하고 있다.

법무법인 태평양에는 박지연(31기) 변호사가 TMT그룹장을 맡고 있다. 박 변호사는 틱톡에 대한 방송통신위원회의 조사 대응 자문, KT·KTSAT의 무궁화 3호 위성 매각 관련 국제중재 등을 수행해 왔다. 안효준(38기) 변호사는 헬스케어그룹장을 맡고 있다. 배정현(33기) 변호사는 자본시장·금융투자 소송 전문으로 NH투자증권의 파두 IPO 관련 증권관련집단소송을 수행했다.

법무법인 세종에는 최근 민희진 전 어도어 대표와 하이브 간 255억원 규모의 풋옵션 소송에서 민희진 전 대표를 대리해 승소를 이끈 이숙미(34기) 변호사가 주주경영권분쟁팀 팀장을 맡고 있다. 네이버 이사를 지낸 정연아(32기) 변호사는 신산업플랫폼팀장과 판교분사무소 공동센터장, 송수영(39기) 변호사가 ESG센터장을 맡고 있다.

법무법인 광장에는 오현주(28기) 변호사가 2025년 3월부터 금융증권그룹장을 맡고 있다. 오 변호사는 2024년 광장의 첫 여성 운영위원회 위원으로 선임되기도 했다. 약사 출신인 박금낭(31기) 변호사는 광장 헬스케어그룹 공동팀장을 맡고 있다.

법무법인 율촌에는 김선희(36기) 변호사가 Data & Tech 팀장을 맡고 있다. 김 변호사는 인공지능기본법 하위법령TF 등 정책 연구 활동에 참여하고 있다. 김시내(40기) 변호사는 해외 글로벌 기업 대리 경험을 바탕으로 국제도산분야에 전문성을 갖췄다. 신현화(32기) 변호사는 기업법무·금융(C&F)그룹에서 M&A와 기업법무 등을 맡고 있다.

법무법인 화우에는 임희성(37기) 변호사가 디지털포렌식센터 센터장을 맡고 있다. 우수연(35기) 변호사는 금융·자본시장 관련 분쟁 및 자문, 이세정(36기) 변호사는 미국 변호사 자격을 바탕으로 지식재산그룹에서 국내 기업의 해외 IP 분쟁 등을 다수 수행하고 있다.

법무법인 YK에는 서울가정법원 부장판사 출신 배인구(25기) 변호사가 가사상속가업승계센터장을 맡고 있다. 조인선(40기) 변호사는 가사·노동법 전문으로 중대재해센터장, 조한나(변호사시험 5회) 변호사는 상담전략본부장을 맡고 있다.

법무법인 지평에는 김진희 외국변호사가 국제그룹장을 맡고 있다. 김 변호사는 중국 기업을 상대로 한 싱가포르국제중재센터(SIAC) 중재와 니카라과 건설사를 상대로 한 국제상업회의소(ICC) 중재를 승소로 이끌었다. 대통령비서실 행정심판위원회 행정위원을 지낸 송한사(33기) 변호사는 건설부동산그룹장을 맡고 있다. 지평 경영위원을 지낸 이소영(31기) 변호사는 IP·IT그룹에서 규제 샌드박스 운영 및 법령 정비, 첨단전략기술 지정 관련 자문 등을 수행하고 있다.

법무법인 바른에는 대형 로펌 중 최초로 어쏘로 입사해 대표까지 맡은 이영희(29기) 변호사가 활동하고 있다. 서울중앙지검에서 초대 여성아동범죄조사부장을 지낸 김진숙(22기) 변호사는 형사그룹에서, 한국여성변호사회 수석부회장을 지낸 이재숙(31기) 변호사는 건설·부동산그룹에서 활약하고 있다.

법무법인 대륙아주에는 이정란(37기) 변호사가 공정거래팀장으로 활동하고 있다. 이 변호사는 2022년 대형로펌 중 처음으로 40대에 여성 대표변호사로 선임돼 주목받았다. 조세팀 팀장으로는 서울지방국세청 송무과장을 지낸 김신희(31기) 변호사가 활약하고 있다.

법무법인 동인에는 박보영(16기) 전 대법관이 2025년 8월 합류해 송무 분야에 힘을 보태고 있다. 동인은 송무그룹에 가장 많은 여성 파트너 변호사들이 포진했다.

전문성으로 '유리 천장'을 뚫어야

2014년부터 로펌 변호사로 활동한 윤소현(변호사시험 3회) 법무법인 대륙아주 변호사는 "회의실이 여성 변호사들로 가득 찬 모습이 이제는 낯설지 않다"고 말했다. 그는 "성과 중심의 로펌에서는 결국 전문성과 업무 수행 능력이 가장 중요하게 평가되고, 조직의 생태계를 고려하는 시각도 중요하다"고 강조했다.

한 대형 로펌의 파트너 변호사는 "여성 변호사 수는 꾸준히 늘고 있지만, 양육 부담과 네트워크·영업 활동의 제약 등으로 파트너급 이상 고위직에서는 여전히 유리천장이 존재한다. 다만 성별과 관계없이 본인의 전문분야를 키우는 것이 중요하다"고 말했다.

서하연 법률신문 기자

신나영 법률신문 기자

