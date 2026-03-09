9일 의원총회서 전원 뜻 모아

"장동혁 대표 포함 모두 동의"

국민의힘 국회의원 전원이 9일 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 주장에 반대 의사를 밝히며 사실상 '절윤(絶尹)' 선언을 했다.

국민의힘은 이날 오후 의원총회에서 이런 내용의 '국민의힘 국회의원 일동 결의문'을 발표했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언을 하기위해 단상으로 향하고 있다.

국민의힘은 이날 결의문에서 "잘못된 12.3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다"고 했다.

이어 "윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다"며 "대한민국도, 국민의힘도 결코 과거로 되돌아갈 수 없다"고 강조했다. 그러면서 "우리 국민의힘은 다시 태어난다는 자세로 국민과 함께 결연히 미래로 전진해 나갈 것"이라고 했다.

국민의힘은 또 "당내 구성원 간의 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 발언을 중단하고 대통합에 나서겠다"며 "당의 전열을 흐트러뜨리고, 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다"고 했다. 이어 "오직 국민만을 바라보며 모든 역량을 하나로 모으겠다"며 통합 의지를 드러냈다.

국민의힘은 "국정의 정상화는 오로지 여야 간 정치적 균형에 기반한 헌법적 견제 원리에서 출발할 수 있다"며 "이재명 정권의 반헌법적 폭주에 대항하기 위해 자유민주주의 수호, 사법 파괴 저지, 헌법 가치 존중에 동의하는 모든 국민과 연대할 것"이라고도 했다.

국민의힘은 "나라를 걱정하고 사랑하는 모든 국민들을 하나로 결집시켜 대한민국의 헌법 가치와 국민의 자유를 지키기 위해 결연히 싸워나갈 것"이라며 "그리하여 다가오는 6.3 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 했다.

이날 발표된 결의문에는 그간 윤어게인 노선을 이어가던 장동혁 국민의힘 대표의 뜻도 담겼다는 게 국민의힘 설명이다. 송언석 국민의힘 원내대표는 결의문 발표 뒤 기자들과 만나 "장 대표를 비롯해 참석한 모든 의원이 동의하는 내용으로 결의안을 만들었다"고 설명했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



