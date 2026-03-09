"절윤해야" VS "불협화음 멈춰야"

국민의힘이 9일 6·3 지방선거를 앞두고 '노선 전환' 문제를 둔 의원총회를 열었다. 의총에서는 "이대로는 선거를 치를 수 없다", "미래를 위해 절윤(絶尹·윤석열 전 대통령과의 절연) 메시지를 내야 한다"는 의견도, "빨리 당내 불협화음을 제거해야 한다"는 의견도 제시됐다.

국민의힘은 이날 오후 국회에서 의총을 열고 당의 노선 전환 문제를 논의했다. 당내 유력 주자인 오세훈 서울시장이 윤 전 대통령, 윤어게인 세력과의 절연을 요구하며 배수의 진을 친 상황에서다. 당내 소장파·친한계 역시 끊임없이 절윤을 요구하고 있다.

송언석 원내대표는 의총 개시에 앞서 모두발언을 통해 "12·3 비상계엄 선포로 인해 국민에게 큰 혼란과 실망을 준 데 대해 반성하는 당 차원의 입장을 정리했으면 한다"면서 "윤석열 전 대통령은 탈당해 국민의힘과 아무런 관련이 없으며 향후에도 그러할 것"이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 2026.3.9 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 의총에선 지도부의 노선 전환 문제가 거론된 것으로 전해진다. 조경태 의원은 의총장을 나오면서 기자들과 만나 "(윤 전 대통령에게 무죄추정의 원칙이 적용되어야 한다는) 장동혁 대표의 발언을 철회하라고 했다"면서 "지방선거 승리를 위해선 통합의 리더십이 필요하고, 그러기 위해선 한동훈 전 대표에 대한 제명문제도 철회돼야 한다는 의견을 전달했다"고 했다.

김태호 의원도 "장 대표의 고뇌와 결단이 필요할 때"라면서 "보수의 가치를 지키는 것은 곧 헌법의 가치를 지키는 것인데, (계엄은) 헌법적 질서를 무너뜨리는 것이기에 우리가 절윤 한다는 분명한 메시지를 내는 것이 미래를 위해 옳은 일이란 얘기가 있었다"고 했다.

Advertisement

당내 소장파 모임인 '대안과 미래' 소속 권영진 의원은 "영남·수도권 의원 모두 이대로는 선거를 치를 수 없다고 말하고 있다"면서 "오늘 의총에선 평소 발언을 하지 않던 중진 의원들도 발언하고 있고, 이들이 당의 변화를 강하게 말하고 있는 상황"이라고 전했다.

반면 분열보다 통합이 시급하다는 주장도 나왔다. 윤상현 의원은 "빨리 당내 불협화음을 제거하고 당의 중심을 잡아 다음 스텝으로 넘어가야 한다"면서 "12·3 비상계엄, 내란, 탄핵이라는 프레임에서 빨리 빠져나와야 한다"고 했다.

윤 의원은 이어 서울시장 선거와 관련 "후보자 공모 기간을 연장해야 한다"면서 "특히 수도권에 있어서는 특례 규정을 적용해 당심과 민심이 5대 5가 아닌 7대 3이 되도록 할 필요가 있다"고 했다. 윤 의원은 이외에도 수도권 선거에 대응하는 태스크포스팀(TFT) 구성을 제안키도 했다.

AD

한편 이날 의총이 진행되는 과정에서 지도부는 아직 별도의 입장 표명을 하지는 않은 것으로 전해진다. 윤 의원은 "아직 지도부의 반응은 없다"면서 "(의총) 분위기는 어떻게든 오늘은 결론을 내자는 반응"이라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>