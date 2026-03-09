노벨경제학상 수상자 '스티글리츠'

노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 미국 컬럼비아대 교수가 인공지능(AI) 투자 열풍이 지속 가능하지 않은 '거품'일 수 있다고 경고했다. 그는 AI가 인간의 일자리를 대규모로 대체할 것이라는 전망도 과장됐다고 봤다.

스티글리츠 교수는 8일(현지시간) 미 경제전문지 '포천'과의 인터뷰에서 "현재 미국 경제는 AI 투자, 즉 'AI 거품'에 의해 떠받쳐지고 있다"고 진단했다.

스티글리츠 교수는 "지난해 경제 성장의 약 3분의 1이 AI 관련 활동에서 비롯됐다"고 분석했다. 그는 이 같은 흐름이 단기적으로는 경제에 긍정적 영향을 줄 수 있다고 인정하면서도, 구조적으로는 거품 성격을 띤다고 지적했다.

특히 AI 기술이 가까운 시일 내 막대한 수익을 창출할 것이라는 시장의 기대가 지나치게 낙관적이라고 봤다.

그는 시장의 기대가 일부 AI 기업이 막대한 이익을 독점할 수 있다는 가정에 기반하고 있지만, 실제로는 경쟁 환경이 훨씬 치열하다는 점을 거품의 근거로 꼽았다. 미국 빅테크뿐 아니라 중국 기업들까지 경쟁에 뛰어들면서 수익성이 낮아질 가능성이 있다는 설명이다.

이어 "기술적으로 성공하더라도 경쟁이 심화하면 이익이 거의 남지 않을 수 있다"며 기대만큼의 수익을 거두기 어려울 수 있다고 말했다. 그러면서 이러한 투자 열풍이 꺼질 경우 단기적으로 거시경제에 상당한 충격이 나타날 수 있다고 우려했다.

AI가 장기적으로 인간의 일자리를 대체할 것이라는 전망에도 선을 그었다. 그는 AI가 연구·분석·행정 등 정형화된 사무직 업무에는 영향을 줄 수 있다고 보면서도, 교육·의료와 같은 분야나 배관공 등 블루칼라 직종은 대체하기 어렵다고 내다봤다. 예컨대 AI가 수업 계획을 세우는 데 도움을 줄 수는 있지만 교사를 대신할 수는 없다는 것이다. 그는 "학생들이 어떻게 배우는지에 대해 우리는 많은 것을 알고 있고, 교육에서는 인간 간 상호작용이 핵심적"이라고 강조했다.

미국 의료 분야의 비효율성 문제 역시 기술만으로 해결될 사안이 아니라고 짚었다. 그는 "의료 분야의 문제는 지대 추구, 경쟁 부족, 공공의료 체계 부재 등 정치·제도적 요인에서 비롯된 것"이라며 "AI가 이런 정치적 문제를 해결할 수 있겠느냐"고 반문했다.

배관공 같은 직종 역시 AI가 작업을 보조할 수는 있지만, 인간 노동 자체를 완전히 대체하기는 어렵다고 덧붙였다.

스티글리츠 교수는 AI의 미래를 일자리를 대체하는 기술이 아니라 인간의 능력을 보완하는 'IA(Intelligence Assisting·지능 보조)' 도구로 봐야 한다고 했다. 다만 사회안전망이나 재교육 프로그램, 정부의 정책 대응 능력이 부족한 상황에서 단기적인 거품이 터질 경우, 'IA' 중심의 미래도 실현되기 어려울 것이라고 강조했다. 그는 특히 현재와 미래 사이의 전환기가 가장 위험한 시기라고 덧붙였다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



