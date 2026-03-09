알파고 대국 열렸던 장소서 대결 아닌 협업 시연

AI 에이전트에 음성 명령으로 바둑 모델 재구성

10년 전 구글의 바둑 인공지능(AI) '알파고'와 대국을 펼쳤던 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수(9단)가 "이제 AI는 승부의 대상이 아니라 인간이 더 큰 창의성을 발휘할 수 있게 돕는 도구로 정의돼야 한다"고 말했다.

이 특임교수는 기업용 에이전틱 AI를 구축하는 스타트업 인핸스가 9일 서울 포시즌스 호텔에서 연 '에이전틱 AI 상용화 글로벌 캠페인' 행사에서 이같이 말했다. 이날 행사를 주최한 인핸스는 '에이전틱 AI의 시대'를 핵심 메시지로 내세웠다.

이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수(9단)가 AI 스타트업 인핸스가 9일 오후 서울 포시즌스 호텔에서 주최한 '에이전틱 AI 상용화 글로벌 캠페인' 행사에서 AI 에이전트를 구축하고 있다. 인핸스

이번 행사는 2016년 이세돌 9단과 구글의 알파고가 대국을 펼쳤던 서울 포시즌스 호텔에서 10년 만에 다시 개최됐다. 이 특임교수는 당시 입었던 복장과 유사한 복장으로 무대에 나섰다.

이날 행사에서 이 특임교수는 인핸스의 AI 에이전트와 협업해 음성 명령만으로 AI 운영체제(OS)와 함께 바둑 모델을 즉석에서 재구성하고, 새로 구성된 모델과 직접 대국을 펼쳤다.

인핸스는 이번 시연을 통해 음성 명령 하나로 AI 에이전트가 역할을 나눠 실시간 웹 검색부터 기획서 작성, 코드 배포까지 완료하는 멀티 에이전트 협업 과정을 공개했다. 인핸스의 AI OS는 여러 전문 AI 에이전트가 협력해 문제를 해결하는 구조로 작동하는데, 사용자가 음성으로 요청하면 AI OS가 각 역할을 가진 에이전트에게 업무를 분배하는 식이다.

이 특임교수는 "인핸스의 에이전틱 AI는 나의 상상력을 현실로 만들어주는 가장 든든한 조력자였다"는 소감을 밝히기도 했다. 그는 AI가 만든 변화에 대해 "10년 전 우리는 AI와 대결을 했지만, 이제는 상황이 완전히 바뀌어 AI와 협업해 함께 나가는 것으로 바뀌었다"고 평가했다.

AI가 인간의 일자리를 대체할 것이라는 전망에 대해서는 "AI를 통해 일자리가 변화할 뿐 사라진다고 생각하지는 않는다"며 "아직 초창기라 조금 막연한 느낌이 있지만, 조만간 여러 가지 새로운 무언가를 제시하고 만들어 나아가지 않을까"라고 말했다.

이승현 인핸스 대표는 "과거 알파고 대국이 인간과 AI의 경쟁을 상징했다면, 이제 AI는 인간과 함께 문제를 해결하는 협업 파트너가 되고 있다"면서 "앞으로 인핸스의 핵심 기술인 온톨로지, 에이전틱 AI, LAM을 표준화해 전 세계 기업이 에이전틱 AI와 협업할 수 있는 AI OS 시대를 열겠다"고 강조했다.

한편, 이번 행사에는 앤스로픽, 엔비디아, 마이크로소프트가 공식 스폰서로 참여했다. 행사는 유튜브를 통해 실시간 중계됐다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



