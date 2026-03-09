여성 교육·취업 플랫폼 구축·안심귀가 시스템 도입

디지털 성범죄 대응센터 설치·여성 안전망 강화

공공 산후조리원 확충·24시간 통합 돌봄 구축

여성 5급 관리직 비율 서울 수준 상향

더불어민주당 전남·광주통합특별시장 경선 후보인 정준호 국회의원(광주 북구갑)이 세계 여성의 날을 맞아 전남·광주 통합특별시 여성 공약을 발표했다. '성평등 모델하우스 구축'을 통합특별시의 미래 비전으로 제시하고 여성 인재 양성, 안전, 돌봄, 공직 인사 혁신 등을 핵심 과제로 내놓았다.

정 의원은 118주년 세계 여성의 날을 맞아 "이재명 대통령이 약속한 '차이가 차별이 되지 않는 사회'를 전남·광주 통합특별시에서 가장 먼저 실현하겠다"며 여성 공약을 발표했다.

정 의원은 "지난 몇 년간 윤석열 정부는 '여성가족부 폐지'를 앞세워 정책 언어에서 여성을 삭제하는 등 유례없는 퇴행의 시기를 보냈다"고 비판했다.

먼저 신산업 분야 여성 인재 양성을 위해 광주의 인공지능(AI) 인프라와 전남의 에너지 신산업을 연계한 '통합 여성 교육-취업 플랫폼' 구축을 제안했다. 이를 통해 여성들이 미래 전략 산업에 진출할 수 있도록 지원하고, 경력 보유 여성이 일·육아·생활을 병행할 수 있는 유연한 근로 환경을 조성하겠다고 밝혔다.

여성 안전과 관련해서는 광주와 전남 전역을 연결하는 '통합 여성 안심 귀가 시스템'을 도입하고 디지털 성범죄 대응 강화를 위해 '디지털 성범죄 통합 대응 센터'를 설치하겠다고 했다.

돌봄 정책으로는 '통합 거점형 공공 산후조리원' 확충과 '24시간 통합 돌봄 체계' 구축을 공약했다. 정 의원은 "광주의 첨단 인프라와 전남의 풍부한 자원을 나누듯 돌봄의 책임도 통합특별시가 함께 짊어지겠다"고 말했다.

공직 사회 인사 구조 개선 방안도 제시했다. 2024년 12월 기준 전남의 5급 이상 여성 관리직 비율은 27.7%로 서울(40.7%)과 광주(40.3%)보다 낮은 수준이다. 정 의원은 통합특별시 출범과 동시에 여성 관리직 비율을 서울 수준으로 상향하겠다고 밝혔다.

정 의원은 "80년 5월 광주 전남도청에서 시작된 '빛의 혁명'이 대한민국 민주주의의 이정표가 됐듯, 전남·광주 통합특별시가 성평등을 통해 그 민주주의를 완성하겠다"며 "통합의 결실이 여성들의 삶의 질 향상으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



