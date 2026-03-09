종로3가역 직원 순찰 중 발견

경찰 신고 후 귀금속과 함께 인계

지하철 승강장 의자에 놓인 채 발견된 현금 약 3억원과 귀금속이 담긴 가방이 역 직원의 신고로 주인에게 무사히 돌아갔다. 마지막 열차 운행을 확인하던 직원이 순찰 중에 발견해 경찰에 신고하면서 분실물은 신속히 인계됐다.

역사 순회 중 습득한 유실물. 서울교통공사 AD 원본보기 아이콘

서울교통공사는 지난 6일 새벽 1시쯤 지하철 1호선 종로3가역 승강장에서 현금 약 3억원과 귀금속이 들어 있는 가방을 습득해 주인에게 전달했다고 9일 밝혔다.

공사에 따르면 1호선 종로3가역에서 근무하는 이민호 대리는 지난 6일 오전 0시55분쯤 마지막 열차 운행 상황을 확인하며 시청 방면 승강장을 순회하던 중 승차 위치 8-2 부근 의자 위에 놓인 검정색 가방을 발견했다.

유실물 확인을 하던 그는 가방 안에 현금다발 3개(약 3억원)와 목걸이·귀걸이 등이 담긴 귀금속 상자 5개가 들어 있는 것을 확인하고 즉시 112에 신고했다. 이후 인근 파출소에서 경찰 2명과 유실자가 함께 역을 방문했고 가방은 확인 절차를 거쳐 주인에게 무사히 전달됐다.

가방 주인은 금세공업 관련 종사자로 확인됐다. 그는 승강장 의자에 가방을 둔 사실을 인지하지 못한 채 지하철에 탑승하면서 가방을 분실한 것으로 전해졌다. 해당 승객은 같은 날 정오쯤 종로3가역을 다시 찾아 역 직원들에게 감사의 뜻을 전했다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 "가방을 잃어버리고 크게 마음 졸였을 승객을 생각하니 빨리 찾을 수 있어 다행"이라며 "앞으로도 역사 순회와 CCTV 모니터링을 강화해 시민들이 안심하고 지하철을 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

