국토부, K-자율주행 협력모델 지원기업 선정

4월 자율주행 기술기업 공모…3개업체 200대 운영

올 하반기 광주에 투입하는 자율주행차를 현대자동차가 공급하기로 했다. 현대차는 자율차 배차관리 등을 위한 운송플랫폼도 운영한다. 보험은 삼성화재가 맡는다.

국토교통부는 자율주행 실증도시 사업을 지원하기 위한 참여기업을 이같이 선정했다고 9일 밝혔다. 자율주행 기술을 개발하는 기업이 필요로 하는 인프라를 구축하는 일을 맡을 기업을 정한 것이다. 앞서 정부는 K-자율주행 모델을 가다듬기 위해 자율차가 도심 전체를 다닐 수 있도록 하는 실증사업을 하기로 하고 제반 절차를 진행해왔다.

국토부는 "자율주행 기술을 개발하기 위해 차량이나 데이터, 보험, 서비스 운영 등 다양한 분야의 협력이 필요한데 그간 개별 기업 차원에서 이를 개별적으로 수행해야 하는 부담이 있었다"면서 "이번 협력모델은 자율차 기술기업이 기술개발에 집중할 수 있도록 차량 공급, 전용보험, 서비스 운영체계를 통합적으로 제공하는 것"이라고 설명했다.

현대차가 2021년 9월 독일 IAA모빌리티에서 공개한 아이오닉5 기반 로보택시. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

차량은 현대차 전용 전기차 아이오닉5를 기반으로 자율주행 기술을 실증하는 데 최적화해 따로 제작한 모델이다. 주변 360도 전체를 촬영할 수 있고 전력소모가 많은 점을 감안해 설계했다고 한다. 현대차는 차량 정비나 개발 인력을 현장에서 지원하기로 했다. 자율주행 기업이 자체 개발한 시스템을 차에 실을 수 있도록 표준화된 차량 제어 인터페이스와 고속 통신 네트워크를 제공한다. 차량으로 확보한 정보를 실시간으로 수집하도록 차량 상태 모니터링과 데이터 파이프라인도 갖춘다.

보험을 맡은 삼성화재는 자율주행 사고당 100억원, 연간 총 300억원 수준의 보상한도를 제시했다. 자율차의 경우 그간 사고 시 배상부담으로 기술개발을 꺼리는 요인으로 꼽혔는데 이를 해소할 수 있을 전망이다. 삼성화재는 자율주행 보험 전담 콜센터와 고객창구를 운영하기로 했다. 보험가입부터 사고 대응·보상까지 한 번에 해결 가능하다. 사고기록장치(EDR) 데이터 분석을 비롯해 사고예방 컨설팅, IT보안 컨설팅 등 자율주행 기업에 특화된 서비스도 내놓기로 했다.

현대차가 운영할 운송플랫폼은 차량 관제와 배차 관리, 운행데이터 분석 등을 담당한다. 운송플랫폼을 운영하겠다고 신청한 업체는 현대차를 포함해 5곳이었는데, 차량 납품을 맡으면서 플랫폼 연동까지 가능한 점을 앞세운 게 선정 배경으로 꼽힌다. 차량 센서나 상태 데이터를 기반으로 일반적이지 않은 엣지 케이스를 자동으로 수집하는 것은 물론 운행 품질을 분석하고 차량 관제도 지원키로 했다. 중장기적으로는 유상 운송 서비스까지 염두에 둔 것으로 추정된다.

서울 상암에서 시험운행 중인 라이드플럭스의 무인 자율주행 차량 내부. 제네시스 GV80을 기반으로 센서나 카메라, 연산장치 등을 추가해 개조했다. 원본보기 아이콘

국토부는 현대차·삼성화재와 함께 자율주행 기업 지원방안을 마련하기로 했다. 이르면 다음 달 말께 실증기업에 참여할 자율주행 기술기업 공모를 마무리 짓기로 했다. 국토부 관계자는 "자율주행 실증사업에 참여할 기업은 3곳 정도로 5월께 선정할 계획"이라며 "이후 업체별로 추가 개조 등 보정작업을 거치고 자동차안전연구원 내 K-시티 시험 등을 거쳐 실제 도시에 투입할 것"이라고 설명했다.

정부가 올해 자율차 실증사업에 투입하기로 한 차량은 200대다. 연말께 중간 평가를 거쳐 각 업체가 계속 참여할지를 정한다. 관련 규정이 개정돼 참여기업이 수집한 정보는 비식별화 과정을 거치지 않고 활용할 수 있다. 다만 제3자 등 다른 업체나 기관과 공유할 때는 비식별화 처리를 거쳐야 한다. 이번 실증사업에 참여하는 기업끼리는 바로 공유 가능하다.

