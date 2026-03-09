'농협 정부합동 특별감사' 결과

위법소지 큰 14건 수사의뢰

조만간 '농협개혁 방안' 마련·발표

강호동 농협중앙회장은 2024~2025년 농협재단 간부를 통해 재단 사업비를 유용해 중앙회장 선거에 도움을 준 조합장·조합원·임직원 등에게 선물·답례품 등 총 4억9000만원가량을 배포했다. 강 회장은 취임 1주년 명목으로 지역조합운영위원회로부터 황금열쇠 10돈(580만원 상당)을 받았다가 나중에 이를 돌려주기로 했다. 정부는 이번 특별감사와 '농협개혁추진단' 논의를 통해 개혁방안을 마련하고, 조속한 시일 내에 발표할 예정이다.

정부는 이 같은 내용을 담은 농협중앙회·자회사·회원조합 등에 대한 특별감사 결과를 9일 발표했다. 정부는 농협 비위 근절과 투명성 강화를 위해 국무조정실과 농림축산식품부, 금융위원회·금감원, 감사원, 공공기관, 외부 전문가 등이 참여하는 '정부합동 특별감사반'을 구성해 올해 1월26일부터 특별감사를 실시했다.

이번 감사는 지난해 농식품부가 실시한 선행감사(2025년 11월24일~12월19일)의 후속감사로 농협중앙회·자회사 등의 운영실태 전반을 점검했다. 선행감사에서 추가 사실 규명이 필요했던 사항 38건과 익명제보를 기초로 선정한 12개 회원조합에 대해서도 감사를 실시했다.

김영수 국무조정실 국무1차장이 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 농협 정부합동 특별감사 결과를 발표하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

김영수 국무조정실 국무1차장은 "이번 감사에서 농협 핵심 간부들의 위법과 전횡, 특혜성 대출·계약, 방만한 예산 집행이 광범위하게 발생하고 있으며, 이는 작동하지 않는 내부 통제장치 및 금품에 취약한 선거제도와 무관하지 않음을 확인했다"며 "정부는 위법 소지가 큰 공금의 사적유용과 특혜성 대출 등 14건에 대해 수사의뢰하고, 지적된 사항들이 시정될 수 있도록 96건(잠정)에 대해 제도개선안 등을 마련해 처분할 계획"이라고 말했다.

이어 그는 "후속 조치 관련해서 농협에 대한 전반적인 경영이라든지 각종 개선 사항을 농식품부 중심으로 준비를 실무적으로는 거의 마무리 상태에 있다"며 "이번 감사 결과와 연계해 개선 조치에 대한 결과는 빠른 시일 내에 발표할 수 있도록 협의하겠다"고 덧붙였다.

◆중앙회장 금권선거 만연= 감사 결과에 따르면 농협재단 핵심 간부 A는 홍보용 쌀국수 구매대금 등 재단 사업비를 유용해 강 회장 선거에 도움을 준 조합장·조합원·임직원에게 제공하는 답례품·골프대회 협찬 비용으로 4억9000만원을 지출했다. 중앙회 B부서는 총 2억4000만원어치의 홍삼·화장품 등 기념품을 구매해 회장실·부회장실로 전달하기도 했다.

지난해 2월 C지역조합운영위원회는 강 회장 취임 1주년 기념을 명목으로 황금열쇠 10돈(580만원 상당)을 전달했다. 강 회장은 상당 기간이 지난 후 이를 반환했다. 정부는 강 회장이 청탁금지법을 위반한 것으로 보고 수사의뢰했다.

강호동 농협중앙회장이 1월13일 농협중앙회 본관에서 대국민 사과문을 발표하고 있다. 주상돈 기자 원본보기 아이콘

김 차장는 "중앙회의 다른 핵심 간부는 현 중앙회장 선거비위 관련 기사를 무마하기 위해 해당 신문사에 광고비를 대폭 증액해 집행한 의혹도 있다"며 "중앙회장 관련 혐의 등 위법 소지가 큰 6건에 대해서 수사의뢰 할 예정"이라고 강조했다.

수사를 통해 강 회장에 대한 혐의가 확정되면 농식품부 장관은 직무정지 등의 조치를 할 수 있다. 다만 혐의 확정까지는 장기간이 소요될 전망이다. 2024년 3월 시작한 강 회장의 임기는 4년으로 2028년 3월까지다.

◆객관 평가 없이 선심성으로 포상금 지급= 독단적 조합운영도 확인됐다. 지난해 중앙회·경제지주 이사회는 경제지주 스마트농업로컬팀의 중앙회 이관을 의결했으나, 중앙회장은 이를 이행하지 않았다. 또 최근 5년간 포상금의 일종인 직상금 75억원의 경우 객관적 성과평가 없이 특정 회원조합·부서에 선심성으로 무분별하게 지급되기도 했다.

과도한 특혜도 감사 결과 확인됐다. 중앙회장과 임원들은 다른 협동조합과 비교해 최소 3배 이상 많은 퇴임공로금(퇴직금)을 받고 있었다. 기준보다 넓고 고가인 업무용 사택을 받기도 했다. 전 중앙회장은 퇴직금으로 3억2000만원을 지급받았고, 현 중앙회장은 전용면적 기준(60㎡)을 위반한 84.98㎡의 사택 전세계약을 했다. 전세보증금 상한선도 5억원이지만 이를 7억원 초과한 12억원짜리 전셋집을 이용했다.

중앙회가 농협경제지주의 요청으로 거액 신용대출을 부적절하게 취급하거나, 퇴직 임원이 재취업한 업체에 거액을 대출하는 등 특혜성 대출·투자 사례도 적발됐다. 2022년 중앙회는 신설법인(냉동식품 제조)에 대한 거액(145억원)의 신용대출을 부적정하게 취급해 지난해 2월부터 부실(연체) 발생했다. 또 자회사 D는 2011년부터 농협 퇴직자단체가 출자 영리법인이 농협 건물을 무상사용하도록 해 회사에 15년간 약 37억원의 손해 초래하기도 했다.

◆황금열쇠 나눠먹고·가족 동반 해외연수도= 방만한 예산·재산 관리 사례도 확인됐다. 조합장과 임원들은 각종 수당·기념품·선물·상조비를 지원받고 있으며, 중앙회·자회사 임원들도 황금열쇠·전별금 등을 퇴직 시 지급받는 등 나눠먹기식으로 예산이 집행되고 있었다. 정부는 황금열쇠·고가기념품 등 소득세법상 퇴직·기타소득에 대해 원천징수를 하지 않은 경우 자진 원천징수·납부하도록 할 방침이다.

외유성 해외 연수도 만연했다 한 자회사는 2024년 업무 연관성이 부족한 조합장 등을 대상으로 1인당 약 1000만원의 해외 연수를 지원했다. 조합장·임원 배우자 동반 해외 견학을 가거나, 2박3일 제주도 일정 중 견학은 2시간에 불과한 외유성 견학도 확인됐다. 회원조합의 비리·부실 방치한 혐의도 확인됐다. 연체된 대출 금리를 임의로 조정하고 대손충당금을 과소 설정하는 등 분식회계를 통해 조합의 부실한 재정을 은폐하고, 4억4000만원에 달하는 배당까지 실시해 조합의 재정건전성을 악화시킨 사례도 있었다.

내부통제는 작동하지 않았다. 준법감시인과 감사위원회가 농협 내부인 중심으로 구성돼 있어, 핵심 간부의 비리·전횡, 특혜성 대출·계약, 방만한 예산운영에 대한 실효적인 통제에 한계가 있었던 것이다.

정부합동 특별감사반은 이번 감사에서 농협 공금 유용, 특혜성 대출·계약, 분식회계 등 위법 소지가 큰 14건에 대해 수사의뢰 할 예정이다. 또 지적된 사항 96건에 대해 농협이 상응하는 시정조치, 개선방안을 마련하도록 처분할 계획이다. 특히 정부는 이번 특별감사와 '농협개혁추진단' 논의를 통해 근본적인 농협 개혁방안을 마련하고, 조속한 시일 내에 발표할 예정이다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



