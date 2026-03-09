특별조정교부금 1억원 확보



행정의 효율성은 결국 시민의 복지로 직결된다.

양산시가 경남도에서 실시한 '2025년 하반기 지방재정 적극집행 평가'에서 우수기관으로 선정되며 특별조정교부금 1억원을 확보했다.

시는 하반기 적극집행 목표액인 1조 8895억원을 472억원 넘어선 1조 9367억원을 집행해 목표 대비 103%의 집행률을 달성했다. 또 소비투자 부문에서도 3분기와 4분기 각각 목표 대비 109%, 91%의 실적을 기록하며 안정적인 집행 성과를 보였다.

AD

시는 2025년 1분기 행정안전부 신속집행 우수지자체(특별교부세 4000만원·행정안전부 장관 기관 표창)와 상반기 경남도 신속집행 우수지자체(특별조정교부금 1억 5000만원)에 선정된 데 이어 이번 하반기 평가에서도 이와 같은 성과를 거두며, 적극적이고 효율적인 재정 집행을 통해 지역경제 활성화에 기여한 점을 인정받았다.

Advertisement

시 관계자는 "재정을 체계적으로 관리하고 적극 집행한 결과 좋은 평가를 받을 수 있었다"며 "앞으로도 재정 운용의 효율성을 높여 지역 경제에 실질적인 도움이 되는 재정 집행을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>