네카오 앱 켜고 "등본 떼줘" 말하면 OK…체육시설 예약도

행안부, 네이버·카카오와 협력해 시범서비스 개시

전자증명서 발급과 공공 체육시설, 회의실 예약도

#. 금융기관에 주민등록등본을 제출해야 하는 A씨. 그동안 주민센터를 방문하거나 정부24 홈페이지 로그인이 필요했다. 하지만 이젠 네이버나 카카오톡 애플리케이션에서 AI 국민비서에게 "등본 떼줘" 한마디만 하면 본인 인증 한 번으로 쉽게 발급 가능하다.

국민 대다수가 사용하는 네이버나 카카오 앱에서 행정 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

행정안전부는 9일 판교테크노밸리 경기창조경제혁신센터에서 'AI 국민비서 시범서비스 개통식'을 열었다. 이날 행사에는 윤호중 행안부 장관을 비롯해 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 최수연 네이버 대표, 정신아 카카오 대표 등 주요 관계자와 시민 등 150여명이 참석했다.

AI 국민비서는 국민이 일상적으로 사용하는 민간 앱을 통해 공공서비스를 제공받는 서비스다. 이번 시범서비스를 통해 국민들은 약 100여종의 전자증명서를 신청·발급받을 수 있으며, 전국 1200여개의 공공 체육시설과 회의실 등을 조회하고 예약할 수 있다.

네이버 앱에선 '마이' 메뉴로 들어가서 'AI 국민비서'를 클릭하면 전자증명서를 발급받거나 공유누리(유휴 공공자원)를 예약할 수 있다. 카카오톡 앱에서는 '국민비서 구삐' 채널을 추가하면 네이버 앱과 동일하게 AI 국민비서 서비스를 이용할 수 있다.

네이버와 카카오는 각사가 보유한 대규모 언어 모델을 공공서비스에 최적화해 적용했다. 사용자는 사람과 대화하듯 자연스럽게 필요한 서류를 요청하거나 주변 맛집 정보와 연계된 시설 추천을 받는 등 한층 편리한 행정서비스를 경험하게 된다.

행안부는 AI 국민비서의 기능을 단계적으로 고도화할 계획이다. 향후 출생, 이사, 창업 등 생애 주기별로 필요한 행정 정보를 맞춤형으로 선제 제공하는 수준까지 발전시킨다. 더 많은 민간 AI 기업이 참여할 수 있도록 정부 중개 플랫폼을 구축할 예정이다.

또한 주요 기술로 적용된 AI 에이전트의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위해 국가정보원과 긴밀히 협의해 보안 대책을 강화했다.

윤 장관은 "민간과의 협력으로 일상 속에서 실질적으로 체감할 수 있는 혁신적인 AI 기반 공공서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



