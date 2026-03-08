강기정·신정훈·이개호·정준호, 공관위원장 면담

"선거 특성상 후보 검증 시간·시민참여 확대 필요"

전남·광주통합특별시장 경선에 나선 일부 후보들이 '시민공천배심원제' 도입을 다시 검토해 줄 것을 당 지도부에 요청했다.

강기정 광주광역시장과 신정훈 국회의원(나주·화순), 이개호 국회의원(담양·함평·영광·장성), 정준호 국회의원(광주 북구갑) 등 후보 4명은 8일 서울 여의도에서 만나 김이수 더불어민주당 공천관리위원장과 면담을 갖고 이 같은 입장을 전달했다.

이 자리에서 후보들은 "경선의 투명성과 시민 참여를 극대화하기 위해 당초 제안됐던 시민공천배심원제 도입을 다시 한번 검토해 달라"고 요청한 것으로 전해졌다.

이들은 또 광주와 전남이 통합된 선거구 특성상 유권자들이 후보를 충분히 파악할 시간이 부족하다는 점을 강조한 것으로 알려졌다. 후보들의 자질과 정책을 제대로 검증할 수 있도록 경선 기간을 충분히 보장할 필요가 있다는 설명도 덧붙인 것으로 확인됐다.

또 "통합 선거구 특성을 반영, 기존의 방식에서 탈피해 변화된 선거구의 지형과 민심을 온전히 담아낼 수 있는 혁신적 경선방식에 대해 지속해서 검토해야 한다"고 제안했다.

한편 더불어민주당은 지난 6일 최고위원회 의결을 통해 전남·광주통합특별시장 경선 방식을 확정했다. 예비경선은 권리당원 100% 투표로 진행하고, 본경선은 권리당원 50%와 국민 참여 여론조사 50%를 반영하기로 했다. 이 과정에서 당초 유력하게 거론됐던 시민공천배심원제는 제외하고, 대신 후보 정책을 검증하는 '정책배심원제'를 도입하기로 했다.

