"美·이스라엘, 이란 우라늄 확보 위해 지상군 투입 논의"

특수부대 투입해 고농축 우라늄 회수 검토

이란군 크게 약화했을 경우 시나리오일 듯

미국과 이스라엘이 이란의 고농축 우라늄을 확보하고 핵무기 개발 가능성을 원천 차단하기 위해 특수부대를 투입하는 방안을 검토하고 있다.

7일(현지시간) 미 인터넷 매체 악시오스는 복수의 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 전쟁 후반 단계에서 이란의 고농축 우라늄을 확보하기 위한 특수작전을 논의해왔다고 보도했다. 핵심 목표는 이란이 보유한 60% 농축 우라늄 450kg을 확보하는 것이라고 전해졌다.

60% 농축 우라늄은 준무기급으로 평가되며, 몇주 안에 무기급인 90% 수준으로 농축할 수 있다. 이는 핵폭탄 11기를 만들 수 있는 분량이다. 이란이 보유한 고농축 우라늄 대부분은 지난해 미국과 이스라엘이 파괴한 이스파한 핵시설 지하 터널에 남아있고, 일부는 포르도와 나탄즈 핵시설에 분산된 것으로 예측된다.

미 당국자는 우라늄을 이란 밖으로 완전히 반출하는 방안과 현장에서 농도를 낮추는 방안이 모두 논의되고 있다고 전했다. 또 작전에 국제원자력기구(IAEA) 소속 과학자들이 참여할 가능성도 있다고 덧붙였다.

다만 이 작전은 이란군의 대응 능력이 크게 약화했다고 판단될 때만 실행될 가능성이 높다고 외신은 설명했다. 해당 작전이 실행될 경우 전쟁 중 이란 영토에 병력을 들여보내는 고위험 작전이 될 것이기 때문이다. 실제로 미국 내부에서는 우라늄 확보 과정의 기술적·군사적 난관이 적지 않다는 평가도 나온다고 전해졌다.

도널드 트럼프 대통령은 이날 에어포스원(전용기) 안에서 핵 물질 확보를 위해 군대가 투입될 가능성이 있는지 묻는 기자에게 "어느 시점에서는 아마도 그렇게 할 수 있다. 우리는 아직 그걸 노리진 않고 있다. 지금 당장은 하지 않을 것이다"라면서도 "아마도 나중에 그렇게 할 수도 있다"이라고 실행 가능성을 완전히 배제하지는 않았다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 악시오스에 "트럼프 대통령이 현명하게 모든 선택지를 열어두고 배제하지 않는다"라고 전했다.

한편 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미 정보당국이 이란도 고농축 우라늄 회수를 위해 이스파한 핵시설 지하에 접근할 가능성이 있다고 보고 있으며, 따라서 미 정보당국이 위성을 통해 이 시설을 지속해서 감시하고 있다고 보도했다.

