이미향, 9년 만에 정상 '환호'
이미향이 8년 8개월 만에 정상에 올랐다.
이미향이 블루베이 LPGA 최종 4라운드에서 티샷을 하고 있다. 하이난=AFP연합뉴스
8일 중국 하이난성 젠레이크 블루베이 골프코스(파72·6712야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 블루베이 LPGA(총상금 260만달러) 4라운드에서 버디 5개와 보기 2개, 더블보기 2개를 엮어 1오버파 73타를 쳤다. 최종 합계 11언더파 277타를 기록해 1타 차 우승을 완성했다. 2017년 7월 스코틀랜드 오픈 이후 9년여 만에 우승 트로피를 수집했다. 개인 통산 3승, 우승 상금은 39만달러(약 5억8000만원)다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
