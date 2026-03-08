"2만원 쓰고 2000만원 당첨"…中 대박 이벤트에 '들썩'

영수증 인증하면 추첨 통해 상금·상품 증정

소액 영수증으로 큰 상금 당첨돼 뜨거운 호응

중국 정부가 내수 경기 활성화를 위해 도입한 '영수증 추첨 이벤트'에서 소액 영수증으로도 거액의 당첨금을 획득한 사례가 전해져 화제가 되고 있다.

8일 중국 매체 소후닷컴 등에 따르면 최근 식당에서 113위안(약 2만원)어치 훠궈를 먹고 영수증을 등록한 장 씨가 '소비 촉진 특별상' 1등에 당첨돼 10만위안(약 2150만원)의 상금을 받았다. 앞서 우한시에서는 100위안(2만 1500원)짜리 슈퍼마켓 영수증을 올린 시민이 신에너지차(EV)에 당첨되는 등 '대박 사례'가 이어지고 있다.

이 이벤트는 중국 정부가 내수 경기 부양을 위해 50개 주요 도시에서 시행하고 있는 '유급 영수증 시범 사업'의 일환이다. 이 시범 사업은 ▲외식 ▲소매 ▲숙박 ▲관광 등 시민 생활과 밀접한 8개 업종을 대상으로 한다. 중앙정부가 각 도시 규모에 따라 1억~3억위안의 재정 자금을 지원해 경품 예산을 뒷받침하고 있다.

중국 당국은 이번 정책이 위축된 소비 심리를 자극하는 마중물 역할과 동시에 소비자들의 영수증 발행 요구를 독려해 자영업자의 탈세를 방지하는 등의 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

이 이벤트의 참여 조건은 100위안(2만1500원) 이상의 영수증을 올리면 된다. 비교적 소액의 영수증으로도 참여가 가능해 시민들의 호응이 뜨겁다. 특히 '3·8 부녀절'을 맞아 선물 구매가 늘어난 가운데, 온라인상에서는 영수증 인증을 통해 수백위안의 추가 상금을 받았다는 후기가 쏟아지고 있다. 중국에서는 3월 8일 세계 여성의 날을 '부녀절'이라고 부르며 국가 기념일로 삼고 있다. 이날 여성에겐 반일 휴가가 주어지고, 꽃 등을 선물하는 문화가 있다.

