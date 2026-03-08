지난달 22일 오전 8시께 광주 북구 오치동 한 수산물 판매점에서 송대진 소방장과 김현진 소방교가 진화를 하고 있다. 북부소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

부부 소방관이 비번 날 광주 한 상가에서 난 불을 보고 초기 진화에 나서 피해를 막았다.

8일 광주 북부소방서에 따르면 지난달 22일 오전 8시께 광주 북구 오치동 한 수산물 판매점에서 불이 났다.

당시 화재 현장을 지나던 서부소방서 풍암119안전센터 송대진 소방장·북부소방서 임동119안전센터 김현진 소방교 부부는 연기와 불꽃을 목격하고선 초기 진화에 나섰다.

인근 아파트 관리사무소로 뛰어가 가져온 소화기로 화재 진압을 시도했고, 인근 상가로의 확산을 막았다.

동시에 인근 행인에게 119 신고를 요청했고, 뒤이어 도착한 북부소방서 출동대가 잔불 정리를 하며 상황을 마무리했다. 불로 인해 판매점 안에 있는 냉장고 등이 불에 타 40여만원 상당 재산 피해가 났지만, 인명피해는 발생하지 않았다.

조혁환 북부소방서장은 "시민들의 안전을 위해 쉬는 날에도 신속하게 대처한 덕분에 큰불로 번지지 않았다"며 "화재 초기 소화기 사용이 얼마나 중요한지 보여주는 사례다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



