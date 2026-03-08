CU, 'get모닝 시리즈' 누적 판매 100만 개 돌파…편의점 아침 시장 장악

꼬마김밥·머핀·샌드위치로 이동 중 간편 아침 수요 집중 공략

특수 입지 매출 강세·30대 남성 주력층 확보, 프로모션 확대 계획

BGF리테일 운영하는 편의점 CU의 아침 간편식 브랜드 'get모닝 시리즈'가 출시 두 달 만에 누적 판매 100만 개를 넘어서는 기록을 세우며 편의점 아침 시장에서 빠르게 입지를 다지고 있다.

지난 1월 첫선을 보인 get모닝 시리즈는 바쁜 출근길과 이동 중에도 간편하게 아침을 해결할 수 있는 메뉴로 구성됐다. 꼬마김밥, 머핀, 샌드위치 등 손쉽게 먹을 수 있는 품목을 갖춘 것이 특징이다.

출시 이후 고객들의 호응이 높아 특히 꼬마김밥 2종이 전체 판매량의 80% 이상을 차지하며 압도적인 인기를 보이고 있다. 'get모닝 통스팸 꼬마김밥'과 'get모닝 스팸청양 꼬마김밥'은 김밥 카테고리 매출 상위권에도 안착하며 강세를 이어가고 있다.

특히 공항, KTX 역사, 터미널 등 이동객이 많은 특수 입지에서 높은 판매량을 기록했다. 예컨대 김해국제공항 CU 매장에서는 꼬마김밥이 하루 평균 150개 이상 팔리며 여행객과 출장객의 아침 식사로 자리 잡았다.

연령대별 매출을 살펴보면 30대가 31.7%로 가장 높았고, 이어 40대 26.3%, 20대 24.8% 순이었다. 성별 비중은 남성 53.6%, 여성 46.4%로 집계됐으며, 30대 남성이 get모닝 시리즈의 핵심 소비층으로 확인됐다.

CU는 앞으로도 get모닝 시리즈 품목을 늘리고, get커피와 함께 구매 시 1000원 할인 프로모션을 진행하는 등 아침 시장 공략을 강화할 계획이다.

김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 "CU의 get모닝 시리즈는 아침 식사 루틴이 확대되는 최근 소비자 동향을 반영해 고객 니즈에 발 빠르게 대응하기 위한 상품 전략"이라며 "앞으로도 CU는 get모닝 시리즈 확대와 다양한 프로모션을 통해 편의점 아침 시장의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 늘어나는 간편식 수요에 맞춰 CU는 기존 상품군 리뉴얼에도 나섰다. 마스터 PB 브랜드 'PBICK'을 간편식까지 확장한 'PBICK 더 키친'과 가성비 중심 '득템' 시리즈를 중심으로 도시락, 김밥, 삼각김밥 등 다양한 리뉴얼 상품을 선보이며 간편식 경쟁력을 강화하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



