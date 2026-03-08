시민단체 사법정의 바로세우기 시민행동 예고

이재명 대통령 지지자들이 활동하는 온라인 커뮤니티 '재명이네 마을'에 방송인 김어준 씨를 고발하겠다는 예고 글이 올라왔다. 시민단체 사법정의바로세우기시민행동은 지난 7일 해당 커뮤니티에 글을 올려 "9일 김 씨를 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손과 위계에 의한 업무방해 혐의로 서울경찰청에 고발할 예정"이라고 밝혔다.

지난 2024년 12월 13일 서울 여의도 국회에서 12·3 비상계엄에서의 국가기간방송 KBS 및 관계기관의 역할 등에 대한 현안질의 등을 위해 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 방송인 김어준 씨가 질의에 답변하고 있다. 2024.12.13

이 시민단체는 "국정을 성실히 돌보는 국무총리에 대해 기초적인 사실 확인도 없이 허위 사실을 유포하며 비방을 일삼았다"고 주장했다.

특히 김 씨에 대해 '반명수괴'라고 지칭하며 "뉴이재명 세력의 지지를 받는 김민석 국무총리와 정청래 당 대표 사이의 갈등을 획책하며 당정 관계의 분열을 조장하고 있다"고 비판했다.

이번 고발의 발단은 5일 김씨가 진행하는 유튜브 방송 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에서의 발언이다. 당시 김 씨는 중동 정세 불안에 따른 시장 변동성을 언급하며 "대통령 순방 중에 기민하게 대응하는 국무회의조차 없다"고 말했다.

이에 국무총리실은 즉각 자료를 내고 김 씨의 주장을 정면 반박했다. 총리실은 대통령 순방 기간 중 김 총리가 주재한 범정부 관계장관회의 일정과 대국민 브리핑 내역을 상세히 공개하며, 정부가 매일 비상 점검 체계를 가동했다고 강조했다. 또한 근거 없는 보도가 국민적 오해를 부르고 국익을 해칠 수 있다며 사실에 기반한 보도를 촉구했다.

김 씨와 김 총리 사이의 마찰은 이번이 처음이 아니다. 올해 1월 초 김 총리 측은 서울시장 후보 여론조사 명단에서 본인을 제외해 줄 것을 공식적으로 전달했으나, 김 씨가 운영하는 여론조사기관 '여론조사 꽃'은 이를 받아들이지 않고 조사를 강행했다.

당시 총리실은 "조사기관으로서 금도를 넘었다"며 강하게 비판했으나, 김 씨는 "넣고 빼는 것은 조사 기관이 결정할 일"이라며 했다. 현재 김 씨는 김 총리와의 거듭된 충돌로 인해 이재명 대통령 지지층 사이에서 부정적인 평가를 받고 있다.

