해당 트랜스젠더 여성 범행 시인

파타야 관광지서 유사 범죄 발생도

태국 파타야에서 한국인 관광객의 현금을 훔치고 난동을 부린 트랜스젠더 여성이 경찰에 붙잡혔다.

한 한국인 관광객 돈을 훔쳐 달아난 트랜스젠더 여성 모습. 파타야메일 AD 원본보기 아이콘

8일 현지 매체 '더 타이거(The Thaiger)'에 따르면 파타야 관광경찰은 전날 한국인 관광객을 상대로 강도 행각을 벌인 혐의를 받는 트랜스젠더 여성을 방콕 후아이쾅 지역에서 체포했다.

사건은 지난달 24일 새벽 발생했다. 한국인 B씨(46)는 동성 친구 두 명과 함께 파타야 해변에서 트랜스젠더 여성 세 명을 만나 방라뭉 지역 후아이야이의 한 풀빌라로 데려온 뒤 함께 술을 마셨다.

시간을 보내던 중 B씨는 현금 2만 바트(약 93만원)가 없어진 사실을 깨닫고 A씨를 추궁했다. 그러자 A씨는 물건을 던지고 고함을 치는 등 불안정한 모습을 보이다 달아났다. B씨 일행은 곧바로 경찰에 신고하고 사건 장면이 담긴 영상을 제출했다.

경찰은 제출된 영상을 토대로 수사를 벌였으며, 피의자가 과거 독일인 관광객 폭행 사건에도 연루된 사실을 확인했다. 체포된 피의자는 경찰 조사에서 "가방 안에 돈뭉치가 보여 욕심이 생겼다"며 범행을 시인했다. 난동 상황에 대해서는 추궁당하는 과정에서 흥분했다고 해명하며 사죄의 뜻을 밝혔다.

최근 파타야에서 트랜스젠더 여성 범죄는 또 발생했었다. 한 중국인 관광객이 트랜스젠더 여성과 호텔로 갔다가 강도 피해를 보았다.

한국인 관광객의 현금을 훔친 태국 파타야에서 트랜스젠더 여성. 더 타이거 원본보기 아이콘

당시 CC(폐쇄회로)TV 영상을 보면 이 남성은 방에 들어간 지 약 10여분 뒤 나체로 뛰어나온다. 이후 호텔 직원을 찾아 여성이 자신을 위협하고 현금과 휴대전화를 훔쳐 달아났다며 도움을 요청한다.

용의자 추적에 나선 경찰은 20여 일 만에 여성을 체포했다. 이 여성은 범행을 부인하다 경찰이 CCTV 영상을 제시하자 결국 혐의를 인정했다.

태국 경찰은 최근 관광지인 파타야 일대에서 일부 트랜스젠더 여성들이 관광객을 상대로 폭행과 금품 갈취를 벌이고 있다며 주의를 당부했다.

김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



