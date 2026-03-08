롯데백화점 부산본점이 압도적인 럭셔리 경쟁력을 확보하기 위해 파인 주얼리 카테고리를 한층 강화했다.

롯데百 부산본점 에비뉴엘 2층에 일상 속 즐거움과 편안한 착용감을 지향하는 파인 주얼리 브랜드 '임머브'가 신규 입점했다.

롯데백화점 부산본점 에비뉴엘 2층 임머브 매장에서 고객이 다양한 주얼리를 살펴보고 있는 모습. 롯데百 부산본점 제공 AD 원본보기 아이콘

'임머브'는 트렌드와 클래식의 경계를 허무는 독창적인 디자인과 섬세한 세공 기술을 바탕으로 2030 여성층과 셀럽들 사이에서 두터운 팬덤을 보유한 브랜드다.

브랜드의 정체성이 돋보이는 베이직, 리본, 미로, 스파클 라인의 '쥬뗌므 컬렉션'을 비롯해, 13종의 천연 보석 중 원하는 보석을 선택해 제작할 수 있는 커스터마이징 라인인 '마망 컬렉션'과 '디어제이컬렉션'을 선보인다.

모든 제품은 엄선된 천연 보석을 주재료로 하며, 숙련된 장인의 정교한 손길을 거쳐 완성된 다양한 파인 주얼리 라인업으로 구성된다.

Advertisement

AD

신규 오픈을 기념해 오는 3월 15일까지 최대 30% 할인 판매 프로모션을 진행한다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>