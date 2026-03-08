부산 명품 1번점 굳히기… 롯데百 부산본점, 독창적인 세공의 미학 '임머브' 신규 오픈
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
롯데백화점 부산본점이 압도적인 럭셔리 경쟁력을 확보하기 위해 파인 주얼리 카테고리를 한층 강화했다.
롯데百 부산본점 에비뉴엘 2층에 일상 속 즐거움과 편안한 착용감을 지향하는 파인 주얼리 브랜드 '임머브'가 신규 입점했다.
롯데백화점 부산본점 에비뉴엘 2층 임머브 매장에서 고객이 다양한 주얼리를 살펴보고 있는 모습. 롯데百 부산본점 제공
AD
'임머브'는 트렌드와 클래식의 경계를 허무는 독창적인 디자인과 섬세한 세공 기술을 바탕으로 2030 여성층과 셀럽들 사이에서 두터운 팬덤을 보유한 브랜드다.
브랜드의 정체성이 돋보이는 베이직, 리본, 미로, 스파클 라인의 '쥬뗌므 컬렉션'을 비롯해, 13종의 천연 보석 중 원하는 보석을 선택해 제작할 수 있는 커스터마이징 라인인 '마망 컬렉션'과 '디어제이컬렉션'을 선보인다.
모든 제품은 엄선된 천연 보석을 주재료로 하며, 숙련된 장인의 정교한 손길을 거쳐 완성된 다양한 파인 주얼리 라인업으로 구성된다.
Advertisement
꼭 봐야 할 주요 뉴스지금이 '줍줍' 타이밍?… 美·이란 전쟁으로 주가 ...
AD
신규 오픈을 기념해 오는 3월 15일까지 최대 30% 할인 판매 프로모션을 진행한다.
영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement