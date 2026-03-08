"해군 함정 42척 격침·공군 전력도 타격"

'미드나잇 해머' 언급하며 군사작전 정당성 재차 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 대이란 군사작전 진행 상황과 관련해 이란의 주요 통신망을 무력화했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도랄 리조트에서 열린 중남미 12개국 정상들과의 회의에서 "작전이 매우 원활하게 진행되고 있다"며 "이란의 통신망을 파괴해 현재는 모든 통신 체계가 사실상 마비된 상태"라고 말했다.

이어 "그들이 앞으로 어떤 방식으로 통신을 이어갈지는 알 수 없지만, 아마 다른 방법을 찾게 될 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이번 군사작전의 성과에 대해서도 언급했다. 그는 "사흘 동안 이란 해군 함정 42척을 격침했으며, 그중에는 대형 함정도 포함돼 있다"며 "사실상 이란 해군 전력이 무력화된 것"이라고 주장했다. 또한 이란 공군 역시 타격을 입었다고 밝혔다.

아울러 그는 지난해 6월 실시된 '미드나잇 해머(Midnight Hammer·한밤중의 망치)' 작전을 언급하며 대이란 군사 대응의 필요성을 강조했다. 트럼프 대통령은 "당시 작전을 실행하지 않았다면 이란이 약 8개월 전 핵무기를 확보했을 가능성이 있다"며 "그들은 핵무기를 실제로 사용했을 수도 있다"고 주장했다.

