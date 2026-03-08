2025년 매출 기준 점유율 29.1%

2006년 '보르도 TV' 통해 첫 1위

삼성전자가 20년 연속 글로벌 TV 시장 1위를 달성했다.

8일 글로벌 시장조사기관 옴디아에 따르면 삼성전자는 2025년 전체 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 29.1%의 점유율을 기록했다. 특히 2500달러 이상 프리미엄 시장에선 매출 점유율이 54.3%에 달했다. 1500달러 이상 시장에서도 52.2%의 점유율을 기록하며 선두를 지켰다.

삼성전자가 20년 연속 글로벌 TV 시장 1위를 달성했다.

이로써 삼성전자는 2006년 이후로 지켜왔던 글로벌 TV 시장 1위의 자리를 20년째 이어 나가게 됐다.

앞서 삼성전자는 2006년 '보르도 TV' 출시를 계기로 글로벌 TV 시장에서 처음으로 시장 점유율 1위(14.6%)로 올라섰다. 이후 2009년 '빛의 혁명'으로 불린 LED TV를 출시하며 시장의 트렌드를 선도했다.

2015년엔 '더 세리프', 2017년 아트TV의 시대를 연 '더 프레임' 등을 내놓으며 라이프스타일 TV의 영역을 새롭게 개척했다. 2017년 QLED TV, 2018년 8K TV, 2020년 마이크로 LED 등을 잇달아 출시했다. 2024년에는 업계 최초로 인공지능(AI) TV를 선보이며 시장의 트렌드를 주도했다.

삼성전자는 2026년에도 마이크로 RGB, 미니 LED 등 신제품을 통해 공격적인 시장 대응에 나선다. 마이크로 RGB TV는 스크린에 마이크로 크기의 RGB (빨강, 초록, 파랑) LED를 미세하게 배열해 색상을 각각 독립적으로 정밀 제어할 수 있다. 또 '미니 LED'와 같은 보급형 제품의 라인업도 확대해 공격적으로 시장 공략에 나설 계획이다.

용석우 삼성전자 VD사업부 사장은 "글로벌 TV 시장 20년 연속 1위 달성은 전 세계 소비자들께서 보내주신 삼성 TV에 대한 믿음 덕분에 이뤄진 것"이라며 "삼성전자의 1등 DNA를 바탕으로 다양한 제품과 서비스를 선보여 소비자들에게 보답해 나가겠다"라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



