용인시, 용인레스피아 시험가동 시작… 6월 준공 예정

하수처리 용량 7만8000t으로 확대…처인구 개발 물꼬

음식물폐기물 자체 처리로 연간 30억원 예산 절감 기대

이상일 시장 “도시 발전과 환경 보호 조화의 상징 될 것”

경기 용인특례시(시장 이상일) 처인구 포곡읍에 위치한 하수처리시설 '용인레스피아'가 님비(NIMBY) 시설이라는 오명을 벗고 시민들의 복합 체육공간으로 새롭게 태어난다.

오는 6월 용인에코타운조성사업 준공을 앞두고 마무리 공사가 진행되고 있는 용인레스피아 전경. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 8일 '용인에코타운 조성사업'을 통해 신·증설한 하수처리 및 폐기물 처리 시설의 설치를 마치고 본격적인 시험가동에 들어갔다고 밝혔다. 이번 사업은 오는 6월 예정대로 준공될 계획이다.

이번 사업의 가장 큰 특징은 환경기초시설의 완전 지하화다. 용인에코타운조성사업은 전체 면적 10만1177㎡인 용인레스피아 부지 가운데 5만1046㎡ 부분 지하에 하루 2만2000t 처리 규모 2단계 하수처리시설(증설)과 250t 처리 규모 음식물폐기물 처리시설(신설), 220t 처리 규모 슬러지 자원화시설(신설) 등이 들어섰다.

특히 시는 주민 불편의 핵심인 악취 차단에 심혈을 기울였다. 실제 가동 시설을 지하 2층 이하 깊숙이 배치하고, 지하 1층 통로를 대형 트럭이 교행할 수 있을 만큼 넓고 쾌적하게 설계했다. 음식물 폐기물 투입 시에만 뚜껑이 열리는 밀폐형 시스템을 도입했다. 이로 인해 시설 내부에서도 소음과 냄새를 거의 느낄 수 없을 만큼 쾌적한 환경을 구현했다는 평이다.

시는 환경기초시설이 지하로 내려가면서 확보된 지상 공간은 시민들을 위한 대규모 체육공원으로 꾸며진다. 국제 규격 축구장 2면과 야구장 1면이 조성 중이며, 주민편익시설로 헬스장과 목욕탕을 갖춘 다목적체육관이 들어선다.

이번 사업은 시 재정 절감과 지역 개발에도 기여할 전망이다. 시는 그동안 전량 민간에 위탁해 온 음식물 폐기물을 직접 처리하게 되면서 연간 처리 비용을 기존 약 100억원에서 70억원으로 30%가량 절감할 것으로 보고 있다.

또한, 시는 용인레스피아에 하루 5만6000t 처리 용량의 하수처리시설을 가동해 왔는데 이번 '용인에코타운조성사업'으로 하루 처리 용량을 2만2000t(39.3%) 늘려 7만8000t까지 처리할 수 있게 됐다. 이에 따라 수질오염총량제 규제로 어려움을 겪던 처인구 일대 개발 사업에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다.

용인레스피아에 건립 중인 다목적체육관. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "용인에코타운조성사업으로 대규모 하수처리시설과 음식물폐기물 처리시설 등 시의 발전과 시민 생활에 꼭 필요한 환경기초시설을 확충한 것은 물론이고, 이들 시설을 통합 설치해 시설 효율을 향상시켜 예산까지 절감하게 됐다"며 "이 사업을 통해 기피시설로 꼽히던 용인레스피아를 시민에게 친근한 공간으로 바꿔 도시의 발전과 환경 보호를 조화할 수 있는 역량까지 보여줬다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



