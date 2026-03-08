대·중기 협력 글로벌 시장 진출…올해 169억원 지원

169억원 규모 대·중소기업 동반진출 지원 사업

중소벤처기업부는 '2026년 대중소기업 동반진출 지원사업'에 참여할 중소기업을 모집한다고 8일 밝혔다.

대중소기업 동반진출 지원사업은 대기업 등 산업 선도기업의 해외 자원과 연결망을 활용해 역량은 있지만 해외 자원 등이 부족한 중소기업의 시장 개척을 지원하는 사업이다. 중기부는 운영 기관인 대·중소기업·농어업협력재단과 함께 주관기업 공모를 거쳐 25개 과제를 1차 지원 대상으로 선정했다. 올해 동반진출 지원은 169억원 규모로 50개 과제 내외를 선정할 예정이다. 2차 과제 모집은 5월에 진행한다.

올해 동반진출 지원사업은 대기업 등 주관기업 간 협업과제를 처음으로 도입했다. 유통이나 플랫폼, 방송사 등 2개 이상의 주관기업이 중소기업과 컨소시엄 형태로 참여하게 되며, 주관기업별 전문성을 발휘해 단계별로 협업하게 된다. 중장기 프로젝트형 동반진출 지원도 확대한다. 중장기 프로젝트는 참여 중소기업당 지원 한도를 기존 5000만원에서 최대 2억원까지 늘리고, 제3국으로의 생산거점 이전 유형도 지원 대상에 포함한다.

K-뷰티, 인공지능(AI) 분야 등 글로벌 진출 선도 과제도 확대한다. 대기업의 글로벌 진출 노하우와 중소기업의 혁신역량을 결합해 수출 인바운드 마케팅 전개 등으로 해외 진출 전략을 다각화한다.

AD

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "동반진출 지원은 대기업의 역량을 중소기업과 결합해 글로벌 진출을 촉진하는 대표적인 협력사업으로 발전했다"며 "우리 중소기업들이 수출 성과를 이어갈 수 있도록 대기업 등 선도기업과의 사업 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>