"320만 통합 시민 뜻 무시한 폭거"

이개호 의원 AD 원본보기 아이콘

민주당 전남광주특별시장 출마 예정자인 이개호 국회의원은 6일 성명을 내고, 민주당 최고위가 의결한 '정책 배심원제' 경선 방식을 320만 시도민을 무시한 폭거라며 즉각 철회를 촉구했다.

이 의원은 "이재명 대통령의 국가균형발전 비전에 공감해 대승적 통합을 이뤘음에도, 당 지도부가 권리당원 50%, 일반 시민 50% 비율의 단순 여론조사 방식을 결정한 것은 통합의 역사적 의미와 지역 여건을 무시한 처사다"고 강하게 비판했다.

특히 "양 지역 유권자가 상대 지역 후보를 제대로 알지 못하는 상황에서 치러지는 여론조사는 단순 인기투표로 전락할 수밖에 없다"고 지적했다. 이는 결국 능력 검증 기회를 박탈하는 깜깜이 선거이자, 권역별 대결에 따른 해묵은 지역주의를 부추기는 결과를 낳을 것이라고 우려했다.

이에 대한 합리적 대안으로 이 의원은 "전문가와 시민이 직접 후보의 정책과 비전을 묻고 답하며 자질을 검증하는 실질적인 배심원제 도입이 필수적"이라고 강조했다.

Advertisement

AD

끝으로 "진정한 의미의 배심원제가 실현되지 않을 경우 향후 중대한 결단을 내릴 수밖에 없다"고 밝혔다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>