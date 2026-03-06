정동영 통일부 장관은 6일 북한 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 평안북도 구성을 지목했다.

정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 김기현 국민의힘 의원이 '북한이 핵을 포기하겠느냐'는 이재명 대통령의 발언을 지적하자 "북한의 핵능력 고도화를 중단하는 것이 우선"이라고 답하며 이같이 밝혔다.

정 장관은 "라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 한 상황보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축시설은 미국이 폭격한 이란의 농축 우라늄이 60%(이하 농축률)인데 비해 (북한은) 90% 무기급 우라늄(을 만든다)"며 "그로시 총장은 이 시설을 영변에 한 군데 더 증설하고 있다고 보고했다"고 말했다.

그러면서 "이 대통령 말씀의 핵심은 일단 핵 개발을 중단시켜야 한다는 것"이라고 강조했다.

지금까지 정부가 공개적으로 확인한 북한의 우라늄 농축시설은 영변과 강선 두 곳이다. 구성은 국내외 연구자·전문기관에서 핵시설 소재지로 간혹 거론돼왔으나 우리 정부 고위 당국자가 공식 석상에서 언급한 것은 이례적이다.

