정동영, 北 우라늄 농축시설 소재지로 ‘구성’ 언급
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
정동영 통일부 장관은 6일 북한 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 평안북도 구성을 지목했다.
정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 김기현 국민의힘 의원이 '북한이 핵을 포기하겠느냐'는 이재명 대통령의 발언을 지적하자 "북한의 핵능력 고도화를 중단하는 것이 우선"이라고 답하며 이같이 밝혔다.
정동영 통일부 장관. 연합뉴스
AD
정 장관은 "라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 한 상황보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축시설은 미국이 폭격한 이란의 농축 우라늄이 60%(이하 농축률)인데 비해 (북한은) 90% 무기급 우라늄(을 만든다)"며 "그로시 총장은 이 시설을 영변에 한 군데 더 증설하고 있다고 보고했다"고 말했다.
그러면서 "이 대통령 말씀의 핵심은 일단 핵 개발을 중단시켜야 한다는 것"이라고 강조했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD
지금까지 정부가 공개적으로 확인한 북한의 우라늄 농축시설은 영변과 강선 두 곳이다. 구성은 국내외 연구자·전문기관에서 핵시설 소재지로 간혹 거론돼왔으나 우리 정부 고위 당국자가 공식 석상에서 언급한 것은 이례적이다.
Advertisement
이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement