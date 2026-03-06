국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 1위 기업 채비는 애플리케이션(앱)을 처음 이용하는 고객을 대상으로 '웰컴 2,000 크레딧' 쿠폰을 제공하는 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 혜택은 채비 앱 신규 가입 후 멤버십 등록을 완료한 고객에게 제공된다. 지급된 크레딧은 전국 채비 급속 충전소 이용 시 사용할 수 있으며, 복합충전문화공간 '채비스테이' 내 F&B 매장인 카페 '20BOON'과 한식 브랜드 '정성옥'에서도 현금처럼 사용할 수 있다.

채비스테이는 단순한 충전소를 넘어 새로운 고객 경험 가치를 제공하는 플랫폼으로 전환하고, 충전·휴식·다이닝·카페·세차까지 가능한 공간으로 브랜드 차별화를 꾀하고 있다. 현재 강남·서초, 성수, 홍대, 둔촌, 신월, 마포 성산, 안양 평촌 등 서울·수도권 주요 거점 7곳에서 운영 중이다.

'웰컴 2,000 크레딧' 쿠폰은 채비 앱 내 알림센터에서 쿠폰 '크레딧 받기' 버튼을 통해 수령할 수 있으며, 휴대폰 번호당 1회 제공된다. 지급일로부터 30일간 사용 가능하며, 웹을 통한 회원가입은 대상에서 제외된다.

채비는 신규 고객 대상 혜택과 함께 월 4,900원에 이용할 수 있는 구독 서비스 'V멤버스'도 운영하고 있다. 'V멤버스' 가입 고객은 충전량과 관계없이 급속 충전 요금을 23% 할인받을 수 있으며, 매월 3000 크레딧이 제공돼 실질적으로 월 1900원 수준의 비용으로 서비스를 이용할 수 있다. 이와 함께 크레딧 구매 시 5% 추가 제공, 채비스테이 카페 '20BOON'과 '정성옥' 무료 쿠폰 등 다양한 혜택도 제공된다.

현재 채비의 'V멤버스'는 전기차 시장 성장률을 크게 상회하는 빠른 성장세를 이어가고 있다. 2023년 1월부터 2025년 12월까지 국내 전기차 등록 대수의 연평균 성장률(CAGR)이 33.1%를 기록한 반면, 같은 기간 채비 전체 회원 수는 76.4%, 'V멤버스' 구독 회원 수는 75.7%의 연평균 성장률을 나타냈다. 특히 'V멤버스' 구독 회원 수는 출시 이후 약 202% 증가했다.

채비는 고객 경험 중심의 서비스 고도화도 지속하고 있다. 커넥터를 연결하는 즉시 인증부터 충전, 결제까지 자동으로 진행되는 '바로채비(PnC)' 서비스를 운영 중이며, 충전 및 채비스테이 이용 시 리워드를 제공하는 '번개' 프로그램을 통해 충전 편의성 및 보상 체계를 강화하며 차별화된 충전 생태계를 구축해 나가고 있다.

채비 관계자는 "처음 이용하는 고객들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 웰컴 크레딧을 마련했다"며 "앞으로도 가입부터 첫 충전, 재이용까지 이어지는 전 과정에서 사용자 경험을 지속적으로 개선해 보다 편리한 충전 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

한편, 채비는 전기차 충전 인프라 운영 사업자 최초로 코스닥 상장을 추진하고 있다. 한국거래소 예비심사 승인을 받은 뒤 지난 4일 증권신고서를 제출했으며 총 1000만 주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 1만2300원~1만5300원으로 공모 규모는 약 1230억~1530억 원이다. 기관 수요예측은 이달 23~27일, 일반 청약은 다음달 1~2일 진행될 예정이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



