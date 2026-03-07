허양호 베스핀글로벌 대표 인터뷰

베스핀글로벌은 최근 학생 간 학습 격차, 다국적 학생의 언어 장벽 등으로 맞춤형 교육이 필요해진 교육 현장의 문제를 해결하기 위해 울산광역시 교육청의 AI 기반 교육 플랫폼 '우리아이AI' 구축을 지원했다. 자체 개발한 AI 운영 플랫폼인 '헬프나우'를 통해 교육 플랫폼을 구축하고, 교사 스스로 AI 에이전트(비서)를 만들 수 있도록 프롬프트 교육을 진행한 결과 101명의 교사가 과목별 AI 에이전트를 활용할 수 있게 됐다.

"베스핀글로벌은 기업의 인공지능 전환(AX) 여정을 함께하는 파트너다." 허양호 베스핀글로벌 대표(사진)는 7일 아시아경제와의 인터뷰에서 인공지능(AI) 활용을 위한 인프라 구축부터 운영, 보안까지 관리하는 솔루션 기업이라고 회사를 소개했다. 클라우드 관리 서비스(MSP) 부문에서 두각을 드러냈던 베스핀글로벌은 현재 기업의 AX 여정을 함께 하는 AI MSP 기업으로 거듭나고 있는 중이다.

허양호 베스핀글로벌 대표가 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

허 대표는 베스핀글로벌이 AI MSP 기업으로 거듭나고 있는 배경에 대해 기업의 AI 도입이 실증지원(PoC)사업 수준을 넘어 실제 운영 단계로 진화한 상황이라는 점을 설명했다. 허 대표는 "기업들은 현재 AI를 안정적으로 운영할 파트너를 모색하고 있다"며 "기존 MSP가 인프라 운영 중심이었다면 이제는 고객들이 AI 워크로드 최적화, 데이터 관리까지 요구하고 있다"고 말했다. 이러한 시장 변화에 대응해 베스핀글로벌이 멀티 클라우드 운영 역량과 AI 기술을 결합한 서비스를 제공할 수 있다는 판단을 했다는 것이다.

베스핀글로벌은 지난해 조직 개편을 통해 AI 사업에 더 힘을 줬다. 지난해 7월 금융 AI MSP 기업 코그넷나인을 인수한데 이어 AI&데이터 TC(테크놀로지센터)를 신설했다. 허 대표는 "AI 데이터, 플랫폼 등 조직을 수평적으로 편성하기 위해 많은 논의가 필요했다"며 "기술·세일즈 조직을 한 팀으로 만들어 고객지향 시너지를 내고 싶었다"고 전했다.

허 대표는 많은 기업들이 AX 과정에서 실패에 직면했고, 이를 통해 얻게 된 교훈이 있다고 했다. 허 대표는 기업들이 AI 도입 초기 단계에 어떤 사업 목표를 이뤄야 할지를 고민해야 한다고 조언하며 "AX에 앞서 비즈니스 목표를 설정하고, 이에 맞는 데이터, 거버넌스를 준비하는 초기 세팅 과정이 필요하다"고 했다. 그러면서 "베스핀글로벌은 기업의 AX 초기 단계부터 고객사의 IT 부서뿐 아니라 현업 부서와의 워크숍을 통해 목표를 설정하고 신뢰를 구축하고 있다"고 설명했다.

베스핀글로벌은 특히 산업별 버티컬 AI에 강점이 있다고 했다. 그간 여러 산업에서 클라우드를 구축하며 쌓아온 5000여개의 레퍼런스로 고객사의 요구사항을 빠르게 파악할 수 있다는 것이다. 특히 제조업과 금융권 AX 경험이 많아 노하우가 쌓여 있다고 설명했다.

베스핀글로벌은 올해 AI 사업의 수익성을 끌어올리는데 힘쓸 예정이다.

허 대표는 '인공지능 도입을 도와드립니다(Helping You Adopt AI)'라는 회사의 슬로건을 소개하며 "AI 부문이 전체 사업 수익에서 차지하는 비중을 50%로 끌어올리는 것이 목표"라고 설명했다. 이를 위해 회사가 AX 장기 파트너로 자리매김하는 것이 중요하다고 했다.

베스핀글로벌은 현재 제조 분야에서 자체 개발한 AI 예측 관리 솔루션 '엑셀 비오'를 통해 시장을 확장 중이다. 허 대표는 "AI 어디가 잘하냐고 물으면 '베스핀 한번 살펴봐라'는 말을 듣고 싶다"며 "앞으로 어떤 기술이 등장해도 빠르게 습득하고 고객에게 적용할 자신이 있다"고 강조했다.

