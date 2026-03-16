[Why&Next]직장폐쇄 후폭풍…골든블루, '위스키 왕좌' 뺏기나?

토종 위스키 기업 골든블루 실적 악화

수도권 영업소 직장폐쇄 여파

국내 위스키 시장이 지각변동을 예고하고 있다. 시장점유율 1위인 골든블루가 최근 수년간 실적 악화로 고전하면서 위스키 왕좌를 빼앗길 위기에 직면하면서다. 코로나19 대유행 이후 위스키 열풍이 가라앉으면서 국내 위스키 시장이 조정 국면에 접어든 영향이 크지만, 시장 지배력을 잃고 있다는 점에서 골든블루를 넘겨받은 오너 2세의 리더십이 뼈아프다는 지적이다.

5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 골든블루는 지난해 3분기까지 누적 매출액이 839억원으로, 전년동기(1098억원)대비 18.67% 감소했다. 골든블루는 코로나19 이전 연매출이 1600억원대를 유지하다 2020년 1200억원대로 급감했지만, MZ세대를 중심으로 위스키 열풍이 확산되면서 2022년 매출액은 2175억원까지 불어났다. 하지만 이듬해부터 내리막을 걷기 시작해 지난해 1500억원 안팎까지 매출이 축소된 것으로 추정된다.

수익성도 빠르게 악화됐다. 2022년 500억원에 달했던 영업이익은 지난해 3분기 적자로 돌아섰으며, 누적기준 25억원의 흑자를 기록했다. 이 기간 자회사인 골든블루인터내셔널 등에 빌려준 대여금을 '떼인돈'으로 회계처리하면서 11억원의 당기순손실도 발생했다.

한풀 꺾인 위스키 열풍…디아지오는 버텼다

이 기간 골든블루의 경쟁사들도 매출이 부진했지만, 강도는 달랐다. '조니워커' 수입사인 디아지오코리아는 2025년 회계년도(2024년7월1일~2025년 6월30일) 연매출이 1606억원으로 전년(2624억원)대비 소폭(1.1%) 줄어드는데 그쳤다. 연간 매출 기준 디아지오가 골든블루를 따라잡았을 수 있다는 전망이 나오는 이유다.

'발렌타인' 수입사인 페르노리카코리아(6월 결산법인)는 같은기간 매출액이 1751억원에서 1207억원으로 30% 넘게 축소됐다. 다만, 이는 코로나19 이전인 2019년 1037억원을 웃도는 수준이다. 2022년 디아지오코리아에서 분할된 뒤 매각된 윈저글로벌도 지난해 매출액이 1006억원으로, 2023년(1100억원) 이후 점진적으로 줄고있다.

국내 위스키 시장은 코로나19 감염병이 시작된 2020년 급격히 축소됐지만, 이듬해부터 거리두기 기간 홈술 트렌드가 확산하며 반등에 성공한 뒤 몸집을 키웠다. 하지만 코로나19 엔더믹을 거치면서 금리 상승으로 가계 소비가 둔화된 데다, 2024년 연말 비상계엄 여파로 외식 시장이 얼어붙었고, 젊은층을 중심으로 술을 덜 마시는 '소버 라이프' 트렌드가 자리 잡으면서 위스키 시장도 전반적으로 위축되고 있다.

다만 위스키 업체별로 실적 낙폭의 편차가 컸다는 점에서 각사의 경영 전략이 실적 방어의 성패를 갈랐다는 분석이다.

실제 관세청 수출입무역통계에 따르면 지난해 위스키 수입액은 2억2685만달러(약 3200억원)로 전년보다 9.0% 줄었다. 같은 기간 수입량도 2만7440t에서 2만2582t으로 17.7% 감소했다. 위스키 수입액보다 수입물량이 더 큰 폭으로 줄었는데, 이는 가격이 낮은 제품부터 소비가 줄었다는 이야기다. 고가의 위스키를 수입·판매하는 디아지오가 비교적 선방한 배경이다.

일본 위스키의 공습에 노사갈등 영향도

반면, 골든블루의 경우 대표 제품인 '골든블루 쿼츠(750㎖)'와 '골든블루 사피루스(450㎖)'가 3만원대, 골든블루 다이아몬드(450㎖) 5만원대다. 골든블루 쿼츠는 2024년 10월 홈술·혼술 트렌드 확산으로 위스키 소비 채널이 유흥주점에서 가정으로 이동하는 흐름에 맞춰 출시한 제품이다. 하지만 지난해 실적을 방어하는데 역부족이었던 것으로 보인다.

이는 가성비를 앞세운 일본 위스키가 한국 시장에서 약진한 영향도 한 몫했다. 최근 주류 시장은 젊은층을 중심으로 하이볼이 인기를 끌면서 '가쿠빈' 등 일본 위스키의 성장세가 가파르다. 실제 가쿠빈을 수입판매하는 빔산토리코리아의 경우 감사보고서를 공개하기 시작한 2022년 매출액이 397억원이었는데, 이듬해 796억원으로 2배나 뛰었다. 2024년 매출액은 전년대비 27% 성장해 1000억원을 넘었다.

여기에 노사갈등에 따른 수도권 영업을 중단한 것도 골든블루의 실적을 끌어내린 요인으로 꼽힌다. 골든블루는 임금 인상률을 둘러싸고 노사가 대립하다 2024년 4월부터 1년 넘게 노조가 파업에 들어갔다. 이에 사측은 지난해 5월 수도권 영업점 4곳에서 직장폐쇄를 단행했고, 지난해 국정감사를 앞둔 9월 이를 해지했다. 이후 골든블루 노조가 사측을 임금체불과 부당노동행위 등 혐의로 고소하면서 노사갈등이 이어지고 있다.

골든블루는 2003년 설립된 발효주 생산기업 '천년약속'이 2009년 수석밀레니엄으로 넘어간 뒤 처음 선보인 국내 첫 저도주 위스키 브랜드였다. 이후 박용수 회장이 2011년 인수하면서 사명까지 골든블루로 바뀌었다. 회사는 인수 직후부터 박 회장의 사위인 김동욱 전 대표가 이끌다 2022년 건강상 이유로 물러났고, 이후 박 회장이 직접 경영에 나서면서 노사갈등이 시작됐다.

골든블루 박용수 회장. 골든블루 제공 원본보기 아이콘

골든블루는 2024년 박 회장의 차녀인 박소영 부회장이 각자대표를 맡으면서 부녀경영을 이어가고 있다. 박소영 부회장은 지난해 박 회장 지분 전량(18.45%)을 증여받아 단독 최대주주로 올라섰는데, 가업을 상속받은 첫해부터 국내 위스키 시장 1위 자리도 위태로워진 것이다.

현재 골든블루는 박소영 부회장( 40.81%)과 박 회장의 장녀와 부인이 각각 22.40%와 18.45%의 지분을 보유 중이다. 나머지 15.59%는 소액주주 1529명이 갖고있다. 골든블루 주식은 2014년부터 장외 시장인 K-OTC에서 거래 중이다.

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회사는 박 회장의 지분 증여 이후 보통주 5주를 1주로 줄이는 무상감자를 진행하면서 "중장기 주주환원정책의 일환으로 무상감자를 통한 준비금 확보"라고 공시한바 있다. 이후 265억원의 감액배당을 단행했다. 감액배당은 자본금을 줄여 주주에게 현금을 지급하는 방식으로 일반 배당과 달리 배당소득세가 부과되지 않는다. 오너일가 지분이 80%를 웃도는 만큼 승계 자금을 몰아주기 위한 조치로 해석된다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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