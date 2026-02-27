본문 바로가기
광주 서구, 산불 모의훈련 전개…초동 대응역량 강화

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.27 08:44

서창동 학산사서 훈련 실시
인명보호 등 실전형 대응 전개

광주 서구가 서창동 학산사 일원에서 진행한 산불 모의훈련 현장 모습. 광주 서구청 제공

광주 서구가 서창동 학산사 일원에서 진행한 산불 모의훈련 현장 모습. 광주 서구청 제공

광주광역시 서구는 산불 발생 시 신속한 초기 진화와 인명 보호를 위해 현장 대응 훈련과 장비 확충 등 실전형 대응체계를 강화하고 있다. 서구는 26일 오전 서창동 학산사 일원에서 산불 진화 모의훈련을 실시했다.


이번 훈련은 서구청, 산림재난대응단, 서부소방서 등 관계기관 50여 명이 참여했으며 산불진화차와 소방차, 등짐펌프 등 장비를 동원해 산불 초동 대응부터 진화 완료까지 전 과정을 실제 상황처럼 운영했다.

훈련은 산불 피해 신고 접수부터 신속한 초동 진화, 산불현장 통합지휘본부 설치·운영, 주민대피를 위한 상황판단회의 개최, 언론 브리핑에 이르기까지 단계별 대응 절차를 체계적으로 점검하는 방식으로 진행됐다.


서구는 앞으로도 정기적인 모의훈련과 현장 중심의 점검을 통해 재난 대응 역량을 지속적으로 강화하고 각종 재난 상황에서도 주민의 생명과 안전을 최우선으로 보호하는 행정을 이어갈 방침이다.


김이강 서구청장은 "산불은 무엇보다 초동 진화가 중요한 재난인 만큼 매뉴얼에 기반한 실전형 훈련을 통해 현장 대응 농력을 한층 높였다"며 "입산자 실화나 산림 인접 지역 불법 소각 등 부주의로 인한 산불이 발생하지 않도록 주민들의 각별한 관심과 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

