신은수·유선호 3개월째 열애…2002년생 'MZ 커플'

이이슬기자

입력2026.01.29 14:15

한은수(왼쪽) 유선호. 매니지먼트숲, 흰엔터테인먼트

배우 신은수와 유선호가 3개월째 교제 중이라고 양측 소속사가 29일 밝혔다.


신은수 소속사 매니지먼트숲과 유선호 소속사 흰엔터테인먼트는 이날 "두 사람이 좋은 감정을 가지고 만남을 이어오고 있다"고 전했다.

2002년생 동갑내기인 두 사람은 이전 작품에서 호흡을 맞춘 적은 없으나 최근 지인들과의 자리에서 만나 연인으로 발전했다.


신은수는 2016년 영화 '가려진 시간' 주연으로 데뷔한 뒤 드라마 '반짝이는 워터멜론', '조명가게' 등에 출연했다.


유선호는 2017년 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌 2'로 얼굴을 알린 후 드라마 '슈룹', '열녀박씨 계약결혼뎐' 등에 출연했다. 현재 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'에서 활약하고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
