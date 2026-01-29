신은수·유선호 3개월째 열애…2002년생 'MZ 커플'

배우 신은수와 유선호가 3개월째 교제 중이라고 양측 소속사가 29일 밝혔다.

신은수 소속사 매니지먼트숲과 유선호 소속사 흰엔터테인먼트는 이날 "두 사람이 좋은 감정을 가지고 만남을 이어오고 있다"고 전했다.

2002년생 동갑내기인 두 사람은 이전 작품에서 호흡을 맞춘 적은 없으나 최근 지인들과의 자리에서 만나 연인으로 발전했다.

신은수는 2016년 영화 '가려진 시간' 주연으로 데뷔한 뒤 드라마 '반짝이는 워터멜론', '조명가게' 등에 출연했다.

유선호는 2017년 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌 2'로 얼굴을 알린 후 드라마 '슈룹', '열녀박씨 계약결혼뎐' 등에 출연했다. 현재 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'에서 활약하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



