공인중개사 신규 개업 IMF 외환위기 이후 최소[부동산AtoZ]

지난해 공인중개사 신규 개업이 국제통화기금(IMF) 외환위기 시절 이후 가장 적었던 것으로 확인됐다.

21일 한국공인중개사협회에 따르면 지난해 전국에서 신규 개업한 공인중개사는 9150명으로 집계됐다. 이는 1998년 7567명 이후 최소치다. 지난해 폐업 공인중개사는 1만1297명, 휴업 공인중개사는 1198명으로 파악됐다.

폐·휴업 공인중개사가 신규 개업 공인중개사보다 많은 것은 2023년 2월부터 지난해 12월까지 2년 11개월째 지속됐다.

협회는 "지난해 영업하는 공인중개사의 감소는 폐업 증가가 아니라 개업 감소가 주된 원인"이라며 "규제 강화로 매물과 거래량이 급감하면서 수익성이 크게 악화했기 때문"이라고 했다.

지난해 12월 기준 영업 중인 공인중개사는 10만9320명으로, 같은 해 1월 11만1794명 대비 2474명 줄었다. 영업 중인 공인중개사 숫자가 11만명 밑으로 떨어진 것은 2020년 이후 약 5년 만이다.

지난해 말 기준 국내 공인중개사 자격증 보유자가 55만1879명인 점을 고려하면 5명 가운데 1명만 사무실을 운영 중인 셈이다.

부동산 중개 업황 악화는 집값이 하락하고 거래량이 줄기 시작한 2022년 하반기부터 본격화했고, 이후 업황이 침체의 늪에서 좀처럼 벗어나지 못하는 양상이다.

특히 수도권에서 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 6·27대책에 이어, 서울 25개 구 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역으로 묶은 10·15대책으로 주택담보대출 한도와 거래량이 더욱 줄며 중개업계가 직격탄을 맞은 것으로 파악된다





