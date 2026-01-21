국회세종의사당·대통령실 일대 교통난 막는다…행복청 "7월 종합대책 발표"

국회세종의사당과 대통령 세종집무실 조성이 본격화하면서 교통 대책 마련에도 속도가 붙고 있다.

행정중심복합도시건설청(행복청)은 21일 '국가상징구역 교통 대책 전담 태스크포스(TF)'를 꾸리고 첫 회의를 열었다고 밝혔다. 국가상징구역은 세종시에 들어설 국회의사당과 대통령 집무실 주변을 일컫는 곳으로, 향후 막대한 교통 수요가 집중될 것으로 예측되는 지역이다.

행정중심복합도시건설청 '국가상징구역 교통 대책 전담 태스크포스(TF)' 관계자들이 21일 첫 회의를 열고 교통 수요 대응 방안을 논의하고 있다.

TF는 행복청 차장을 팀장으로, 세종시·한국토지주택공사(LH)·세종도시교통공사가 참여하고 한국교통연구원·국토연구원과 공주대·카이스트 교수진이 자문한다. 대중교통 중심의 교통체계 강화, 정체 예상 도로 개선, 광역·내부교통 기능 분리, 자가용 수요관리와 주차 편의 균형, 스마트 기술 활용 등 5개 방향을 중심으로 대책을 검토한다.

핵심 과제는 수도권광역급행철도(CTX) 역사 연계, 간선급행버스(BRT) 및 순환 셔틀 도입, 내부도로 체계 개편, 광역·내부교통 기능 분리, 주차 수요관리 방안 등이다. 가상공간에 현실을 그대로 재현하는 '디지털 트윈' 기술로 대책 시행 전후 효과를 검증할 계획이다. 행복청은 마스터플랜 구체화 연구와 함께 오는 7월까지 교통 종합대책을 발표한다.

최형욱 행복청 차장은 "관계기관, 전문가들과 긴밀히 협력해 안전하고 효율적인 교통체계를 구축하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



